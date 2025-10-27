$42.000.10
Эксклюзив
14:34 • 9420 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 12862 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 25133 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 23241 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 28795 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 37240 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 40285 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36342 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34315 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28087 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1
13:30 • 14307 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 25169 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 91056 просмотра
25 октября, 09:55 • 112432 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 128537 просмотра
На трех пунктах пропуска на границе с Польшей возможно замедление движения: названа причина

Киев • УНН

 • 1296 просмотра

27 октября возможно замедление движения на въезд в Польшу на пунктах пропуска "Нижанковичи – Мальховице", "Смильница – Кросценко" и "Грушев – Будомеж". Это связано с началом работы цифровой Системы въезда/выезда.

На трех пунктах пропуска на границе с Польшей возможно замедление движения: названа причина

27 октября возможно замедление движения на въезд в Польшу на пунктах пропуска «Нижанковичи – Мальховице», «Смильница – Кросценко» и «Грушев – Будомеж» в связи с началом работы цифровой Системы въезда/выезда. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает УНН.

27 октября возможно замедление движения на въезд в Республику Польша в связи с началом работы цифровой Системы въезда/выезда (Entry/Exit System, EES) 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что это касается пунктов пропуска "Нижанковичи – Мальховице", "Смильница – Кросценко" и "Грушев – Будомеж".

Водителей призвали учитывать указанные обстоятельства и выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска.

Напомним

Очереди на украинско-польской границе вызваны ростом пассажиропотока во время осенних каникул, а не новой системой контроля ЕС. Спикер ГПСУ Андрей Демченко отметил, что система действует только на трех пунктах пропуска.

Павел Башинский

Общество
Государственная граница Украины
Государственная таможенная служба Украины
Европейский Союз
Польша