На трех пунктах пропуска на границе с Польшей возможно замедление движения: названа причина
Киев • УНН
27 октября возможно замедление движения на въезд в Польшу на пунктах пропуска «Нижанковичи – Мальховице», «Смильница – Кросценко» и «Грушев – Будомеж» в связи с началом работы цифровой Системы въезда/выезда. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает УНН.
27 октября возможно замедление движения на въезд в Республику Польша в связи с началом работы цифровой Системы въезда/выезда (Entry/Exit System, EES)
Отмечается, что это касается пунктов пропуска "Нижанковичи – Мальховице", "Смильница – Кросценко" и "Грушев – Будомеж".
Водителей призвали учитывать указанные обстоятельства и выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска.
Напомним
Очереди на украинско-польской границе вызваны ростом пассажиропотока во время осенних каникул, а не новой системой контроля ЕС. Спикер ГПСУ Андрей Демченко отметил, что система действует только на трех пунктах пропуска.