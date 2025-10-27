На трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею можливе уповільнення руху: названо причину
Київ • УНН
27 жовтня можливе уповільнення руху на в'їзд до Польщі на пунктах пропуску "Нижанковичі – Мальховіце", "Смільниця – Кросценко" та "Грушів – Будомєж". Це пов'язано з початком роботи цифрової Системи в'їзду/виїзду.
27 жовтня можливе уповільнення руху на в’їзд до Республіки Польща у зв’язку з початком роботи цифрової Системи в’їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES)
Зазначається, що це стосується пунктів пропуску "Нижанковичі – Мальховіце", "Смільниця – Кросценко" та "Грушів – Будомєж".
Водіїв закликали зважати на зазначені обставини та обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску.
Черги на українсько-польському кордоні спричинені зростанням пасажиропотоку під час осінніх канікул, а не новою системою контролю ЄС. Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що система діє лише на трьох пунктах пропуску.