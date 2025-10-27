$42.000.10
Черги на кордоні з Польщею пов’язані з дитячими канікулами, а не новою системою контролю в’їзду-виїзду в ЄС - ДПСУ

Київ • УНН

 • 810 перегляди

Черги на українсько-польському кордоні спричинені зростанням пасажиропотоку під час осінніх канікул, а не новою системою контролю ЄС. Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що система діє лише на трьох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею пов’язані з дитячими канікулами, а не новою системою контролю в’їзду-виїзду в ЄС - ДПСУ

Черги на українсько-польському кордоні виникли через зростання пасажиропотоку під час осінніх канікул, а не через запровадження нової системи контролю в’їзду-виїзду ЄС (EES). Про це у ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише УНН.

Нова система, яку запроваджує Європейський Союз не охоплює зараз усі пункти пропуску, тому говорити, що черги виникли саме через її впровадження, - трішки невірно. Пасажиропотік суттєво зріс через початок осінніх канікул - більше мам із дітьми зараз виїжджають за межі України

- заявив Демченко.

Він зауважив, що система в’їзду-виїзду наразі діє лише у трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею - Медиці, Корчовій та Перемишлі. Її тестове впровадження розпочалося 12 жовтня.

ЄС не вимагає одразу від усіх країн стовідсотково забезпечити збір біометричних даних - відбитків пальців, сканування обличчя та паспортної інформації. Повноцінна робота системи очікується приблизно через пів року

- пояснив Демченко.

Речник додав, що впровадження нової системи на всіх пунктах пропуску з країнами ЄС, зокрема Польщею, Румунією, Угорщиною та Словаччиною, триватиме поступово - орієнтовно до лютого наступного року.

Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до Євросоюзу03.09.25, 09:00 • 51429 переглядiв

Він також уточнив, що черги не пов’язані з дозволом на виїзд за кордон чоловіків віком 18-22 років, який уряд ухвалив 26 серпня.

"Категорія 18-22 роки не є переважаючою серед тих, хто перетинає кордон. У будні це близько 90 тисяч осіб на добу в обох напрямках, а у вихідні - до 120 тисяч. Тому черги зумовлені саме зростанням кількості подорожей у вихідні", - розповів Демченко.

Нагадаємо

З 12 жовтня в ЄС поступово впроваджується біометрична система реєстрації EES, яка замінить штампи в паспортах. Українці з тимчасовим захистом або посвідкою на проживання не підлягають реєстрації, але для інших час перетину кордону може збільшитись.

Ольга Розгон

