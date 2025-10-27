Очереди на границе с Польшей связаны с детскими каникулами, а не новой системой контроля въезда-выезда в ЕС - ГПСУ

Очереди на украинско-польской границе возникли из-за роста пассажиропотока во время осенних каникул, а не из-за введения новой системы контроля въезда-выезда ЕС (EES). Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет УНН.

Новая система, которую вводит Европейский Союз, не охватывает сейчас все пункты пропуска, поэтому говорить, что очереди возникли именно из-за ее внедрения, - немного неверно. Пассажиропоток существенно вырос из-за начала осенних каникул - больше мам с детьми сейчас выезжают за пределы Украины - заявил Демченко.

Он отметил, что система въезда-выезда сейчас действует только в трех пунктах пропуска на границе с Польшей - Медыке, Корчовой и Перемышле. Ее тестовое внедрение началось 12 октября.

ЕС не требует сразу от всех стран стопроцентно обеспечить сбор биометрических данных - отпечатков пальцев, сканирования лица и паспортной информации. Полноценная работа системы ожидается примерно через полгода - пояснил Демченко.

Представитель добавил, что внедрение новой системы на всех пунктах пропуска со странами ЕС, в частности Польшей, Румынией, Венгрией и Словакией, будет продолжаться постепенно - ориентировочно до февраля следующего года.

Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в Евросоюз

Он также уточнил, что очереди не связаны с разрешением на выезд за границу мужчин в возрасте 18-22 лет, которое правительство приняло 26 августа.

"Категория 18-22 года не является преобладающей среди тех, кто пересекает границу. В будни это около 90 тысяч человек в сутки в обоих направлениях, а в выходные - до 120 тысяч. Поэтому очереди обусловлены именно ростом количества поездок в выходные", - рассказал Демченко.

Напомним

С 12 октября в ЕС постепенно внедряется биометрическая система регистрации EES, которая заменит штампы в паспортах. Украинцы с временной защитой или видом на жительство не подлежат регистрации, но для других время пересечения границы может увеличиться.