Очереди на границе с Польшей связаны с детскими каникулами, а не новой системой контроля въезда-выезда в ЕС - ГПСУ

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
08:41 • 2462 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
08:31 • 4626 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
07:54 • 11722 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 14633 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 14832 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 54722 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 52085 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 45473 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 47798 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 29155 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.5м/с
75%
739мм
Популярные новости
"Он российский пропагандист": Бессент жестко раскритиковал главного переговорщика путина дмитриева26 октября, 23:33 • 29756 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 30858 просмотра
Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет уничтожить ее атаками на энергетику - The Economist27 октября, 02:14 • 28963 просмотра
Оккупанты планируют построить новые тюрьмы на ВОТ Херсонщины для репрессий - ЦНС03:48 • 21281 просмотра
Украинские военные освободили село Егоровка на Днепропетровщине и показали его зачистку от оккупантовVideo04:17 • 29391 просмотра
публикации
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 63738 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 89221 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 109482 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 92644 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 112402 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Биньямин Нетаньяху
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Днепропетровская область
Сумы
Реклама
УНН Lite
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 30893 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 57010 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 63832 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 63518 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 63749 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Financial Times
Saab JAS 39 Gripen
Шахед-136

Очереди на границе с Польшей связаны с детскими каникулами, а не новой системой контроля въезда-выезда в ЕС - ГПСУ

Киев • УНН

 • 520 просмотра

Очереди на украинско-польской границе вызваны ростом пассажиропотока во время осенних каникул, а не новой системой контроля ЕС. Представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что система действует только на трех пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей связаны с детскими каникулами, а не новой системой контроля въезда-выезда в ЕС - ГПСУ

Очереди на украинско-польской границе возникли из-за роста пассажиропотока во время осенних каникул, а не из-за введения новой системы контроля въезда-выезда ЕС (EES). Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет УНН.

Новая система, которую вводит Европейский Союз, не охватывает сейчас все пункты пропуска, поэтому говорить, что очереди возникли именно из-за ее внедрения, - немного неверно. Пассажиропоток существенно вырос из-за начала осенних каникул - больше мам с детьми сейчас выезжают за пределы Украины

- заявил Демченко.

Он отметил, что система въезда-выезда сейчас действует только в трех пунктах пропуска на границе с Польшей - Медыке, Корчовой и Перемышле. Ее тестовое внедрение началось 12 октября.

ЕС не требует сразу от всех стран стопроцентно обеспечить сбор биометрических данных - отпечатков пальцев, сканирования лица и паспортной информации. Полноценная работа системы ожидается примерно через полгода

- пояснил Демченко.

Представитель добавил, что внедрение новой системы на всех пунктах пропуска со странами ЕС, в частности Польшей, Румынией, Венгрией и Словакией, будет продолжаться постепенно - ориентировочно до февраля следующего года.

Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в Евросоюз03.09.25, 09:00 • 51429 просмотров

Он также уточнил, что очереди не связаны с разрешением на выезд за границу мужчин в возрасте 18-22 лет, которое правительство приняло 26 августа.

"Категория 18-22 года не является преобладающей среди тех, кто пересекает границу. В будни это около 90 тысяч человек в сутки в обоих направлениях, а в выходные - до 120 тысяч. Поэтому очереди обусловлены именно ростом количества поездок в выходные", - рассказал Демченко.

Напомним

С 12 октября в ЕС постепенно внедряется биометрическая система регистрации EES, которая заменит штампы в паспортах. Украинцы с временной защитой или видом на жительство не подлежат регистрации, но для других время пересечения границы может увеличиться.

Ольга Розгон

ОбществоНовости МираНаши за границей
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Европейский Союз
Румыния
Словакия
Венгрия
Украина
Польша