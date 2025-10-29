Мандрівників попередили: Угорщина впровадила систему EES на всіх пунктах пропуску з Україною
Київ • УНН
З 28 жовтня на всіх пунктах пропуску українсько-угорського кордону запрацювала система EES. Вона передбачає збір біометричних даних громадян третіх країн для прискорення контролю та обліку термінів перебування в ЄС.
На всіх пунктах пропуску на кордоні Угорщини з Україною запроваджено систему EES, повідомили у середу в Держприкордонслужбі, пише УНН.
З 28 жовтня в усіх пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні запрацювала система Entry/Exit System (EES), яка передбачає збір біометричних даних громадян третіх країн
Деталі
EES, як зазначається, впроваджується для прискорення прикордонного контролю, підвищення безпеки та точного обліку термінів перебування іноземців у ЄС. За даними угорської сторони, раніше система почала діяти в пунктах пропуску "Берегшурань – Лужанка" (з 12 жовтня) та "Захонь – Чоп" (з 21 жовтня).
"Звертаємо увагу громадян: функціонування EES не впливає на загальний порядок перетину кордону", - наголосили у ДПСУ.
Мандрівників закликали враховувати цю інформацію під час планування подорожей.
Довідково
Система EES (Entry/Exit System) - нова електронна система ЄС, яка замінює штампи в паспорті на збір біометричних даних для громадян третіх країн (не громадян країн ЄС) при перетині кордонів Шенгенської зони.