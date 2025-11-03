На кордоні з Польщею можливі затримки у пунктах пропуску "Ягодин" та "Устилуг" через нову систему

$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:49 • 3460 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
08:34 • 8950 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
08:31 • 8448 перегляди
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго
08:09 • 9268 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
3 листопада, 00:16 • 20207 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 14:42 • 36142 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 60799 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 60031 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 56206 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 77848 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
"Я в цих переговорах не беру участі" - Трамп про заморожені активи рф3 листопада, 00:53 • 12671 перегляди
Безпілотники атакували нафтопереробний завод у СаратовіPhoto3 листопада, 02:23 • 17112 перегляди
У США достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ - Трамп3 листопада, 02:46 • 13568 перегляди
Сі Цзіньпін "знає про наслідки" вторгнення на Тайвань - Президент США3 листопада, 03:22 • 11390 перегляди
путін прагне торгувати зі США та заробляти гроші для росії - Трамп04:21 • 13821 перегляди
Публікації
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів08:40 • 6000 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto07:42 • 10052 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 60825 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 60055 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 119308 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Джей Ді Венс
Джон Гілі
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Сумська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 18274 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 39802 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 90150 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 116564 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 64427 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

На кордоні з Польщею можливі затримки у пунктах пропуску "Ягодин" та "Устилуг" через нову систему

Київ • УНН

 • 506 перегляди

З 3 листопада 2025 року впровадження цифрової Системи в'їзду/виїзду до Шенгенської зони може сповільнити рух на пунктах пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та "Устилуг - Зосин". Подорожнім необхідно пройти першу реєстрацію зі скануванням паспорта та збором біометричних даних.

На кордоні з Польщею можливі затримки у пунктах пропуску "Ягодин" та "Устилуг" через нову систему

Можливе сповільнення руху на кордоні з Польщею у пунктах пропуску "Ягодин" та "Устилуг" через нову систему в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (EES), попередили у Держмитслужбі у понеділок, пише УНН.

У зв'язку з впровадженням цифрової Системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES) можливе сповільнення пропуску громадян через п/п "Ягодин - Дорогуськ" та "Устилуг - Зосин"

- повідомили у відомстві.

Як вказано, починаючи з 3 листопада 2025 року, тобто відтепер, усі подорожні, які перетинатимуть кордон через зазначені пункти пропуску з польського боку повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти. "Це передбачає сканування паспорта та збір біометричних даних: фотографування та зняття відбитків пальців. Для дітей до 12 років відбитки не потрібні. Під час наступних в'їздів біометричні дані будуть звірятися з уже наявною цифровою інформацією Шенгену", - пояснили митники.

Як зауважується, упровадження системи може призвести до збільшення часу, необхідного для контрольних процедур. Тому рекомендують планувати поїздки з більшим запасом часу або обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску.

Мандрівників попередили: Угорщина впровадила систему EES на всіх пунктах пропуску з Україною29.10.25, 11:57 • 4146 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоНаші за кордоном
Державний кордон України
Україна
Польща