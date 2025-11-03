На кордоні з Польщею можливі затримки у пунктах пропуску "Ягодин" та "Устилуг" через нову систему

Можливе сповільнення руху на кордоні з Польщею у пунктах пропуску "Ягодин" та "Устилуг" через нову систему в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (EES), попередили у Держмитслужбі у понеділок, пише УНН.

У зв'язку з впровадженням цифрової Системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES) можливе сповільнення пропуску громадян через п/п "Ягодин - Дорогуськ" та "Устилуг - Зосин" - повідомили у відомстві.

Як вказано, починаючи з 3 листопада 2025 року, тобто відтепер, усі подорожні, які перетинатимуть кордон через зазначені пункти пропуску з польського боку повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти. "Це передбачає сканування паспорта та збір біометричних даних: фотографування та зняття відбитків пальців. Для дітей до 12 років відбитки не потрібні. Під час наступних в'їздів біометричні дані будуть звірятися з уже наявною цифровою інформацією Шенгену", - пояснили митники.

Як зауважується, упровадження системи може призвести до збільшення часу, необхідного для контрольних процедур. Тому рекомендують планувати поїздки з більшим запасом часу або обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску.

