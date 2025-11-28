$42.190.11
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках

Киев • УНН

 • 2252 просмотра

Ветеринар Елизавета Бабий объяснила, когда сон с животными безопасен, а когда общую кровать лучше оставить только людям. Она подчеркнула минимальные риски для вакцинированных и ухоженных животных, но предупредила о возможных нарушениях сна и аллергических реакциях.

Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Фото: freepik

Все больше людей позволяют своим домашним питомцам спать вместе с собой, кто-то из любви, кто-то из жалости, а для кого-то это стало незаменимым ритуалом уюта перед сном. Но даже самый нежный мурлыка или послушный пес могут представлять риски для здоровья человека, если не соблюдать правила безопасности и гигиены. Ветеринарный врач Елизавета Бабий объяснила журналистке УНН, в каких случаях сон с животными безопасен, а когда общую кровать лучше оставить только людям. 

Риски от животного в постели

По словам врача-ветеринара, когда животное вакцинировано, обработано от паразитов и ухожено – риски минимальны. Однако, даже при таких условиях есть нюансы, которые могут повлиять на самочувствие человека. Самый заметный из них – нарушение сна, ведь животные имеют другие циклы отдыха и активности, которые очень отличаются от человеческих.

Если животное здорово, вакцинировано, обработано от паразитов и в хорошем гигиеническом состоянии, то риски минимальны. Но у человека почти всегда ухудшается качество сна, потому что сон животных - полифазный, особенно у кошек. Это означает, что они активны между циклами и могут будить владельца

- объясняет Елизавета Бабий.

Такая активность животных может делать сон более поверхностным и менее восстанавливающим. Кроме того, шерсть, от которой животные избавляются круглый год, может вызывать раздражение глаз, носа или кожи. А у людей с повышенной чувствительностью, шерсть и частички меха, способны даже провоцировать аллергию, а в отдельных случаях, еще и астматические проявления.

А вот в случае, если питомец имеет доступ к улице, ситуация меняется кардинально. Даже ухоженное животное может принести домой паразитов или возбудителей инфекций. Чаще всего – блох или клещей, которые цепляются механически на мех и легко попадают в кровать.

Кот, который гуляет на улице, может принести все, что угодно - блох, клещей, грязь. Даже если животное не укусили паразиты, оно переносит их механически. К тому же блошиная слюна – это сильный аллерген, который вызывает сыпь и зуд

 - подчеркивает Бабий.

Помимо паразитов, существует риск передачи зоонозов - инфекций, передающихся от животного к человеку естественным путем. Они могут быть вызваны бактериями, вирусами, грибками, паразитами, а человек может заразиться от животных во время прямого контакта: через зараженную пищу, воду или даже через воздух. Хотя вероятность заражения в спящем состоянии невелика, врач подчеркивает, что неухоженное животное увеличивает риски в разы. При этом, даже обработка животного, не полностью освобождает его поверхность от возможных "пассажиров".

Механически блох или клещей могут переносить даже обработанные животные, в частности, коты. Защита работает так, что само животное не страдает, но принести паразитов домой оно может

- говорит Елизавета Бабий.

Поэтому специалисты советуют регулярно проводить гигиенические процедуры. Для кошек важнейшим является очистка зон, которые больше всего контактируют со средой – лап, морды, груди. А собак перед прогулкой можно обрабатывать специальными спреями, отпугивающими паразитов.

Когда категорически нельзя пускать животное в кровать?

Есть ряд ситуаций, когда ветеринары настойчиво  советуют отказаться от совместного сна. Прежде всего это касается очень маленьких или пожилых животных, которые могут упасть, травмироваться или быть случайно придавленными во сне.

Очень маленькие или старые животные могут пострадать механически: их легко придавить во сне, или они могут неудачно спрыгнуть с кровати. Также, не рекомендуют спать вместе с собачками, имеющими поведенческие расстройства или агрессию, ведь они могут воспринимать кровать как свою территорию, а затем отстаивать ее, агрессируя на хозяина

- отмечает Бабий.

Кроме того, отдельное "нет" - животным с недержанием или хроническими инфекциями. 

Собаки лучше, чем кошки?

Собаки лучше переносят обработки, поэтому риск механического переноса клещей или блох меньше. К тому же сон с собакой менее турбулентен – они реже беспокоят владельца.

Обработанная собака – очень безопасный сосед для сна. Она практически не переносит активные формы инфекций и редко приносит клещей. К тому же во время сна именно с собакой выделяется больше окситоцина – гормона спокойствия

- объясняет специалист.

Но есть важный нюанс. Елизавета Бабий подчеркивает, что собака должна заходить на кровать только по команде. Это формирует правильную иерархию и предотвращает территориальную агрессию.

Почему кошки иногда будят хозяев посреди ночи?

Это не каприз и не плохое поведение, говорит специалист. Дело в том, что кошки имеют короткий сон, хотя и спят часто, и они не понимают, что у человека другой, длинный цикл сна. К тому же, у спящего человека замедляется дыхание и сердцебиение. В связи с этим, хвостатый любимец может банально взволноваться за жизнь своего хозяина.

Кошки иногда лапкой касаются лица или кричат посреди ночи у вашей кровати, потому что волнуются, что человек слишком долго лежит неподвижно и медленно дышит. Они буквально проверяют, живы ли вы

 - пояснила врач.

Совместный сон с домашним любимцем может быть приятным и даже полезным, если животное ухоженное, здоровое и правильно воспитанное. Поэтому, в итоге, перед тем, как позволить кошке или собаке спать с вами, стоит оценить все риски и создать четкие правила, которые сделают ночь безопасной и спокойной для всех.

Алла Киосак

