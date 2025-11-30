День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ, Всемирный день домашних животных, Международный день секса: что отмечают 30 ноября

$42.190.00
29 ноября, 18:27 • 11610 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 21158 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 18422 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 18706 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 18632 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 15273 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 15124 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14141 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14748 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 15141 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 16820 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 66883 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 52557 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 60130 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 58640 просмотра
День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ, Всемирный день домашних животных, Международный день секса: что отмечают 30 ноября

Киев • УНН

 • 378 просмотра

30 ноября в Украине отмечают День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ, учрежденный в 2010 году. В этот же день мир отмечает День домашних животных, Международный день секса, День памяти всех жертв химической войны и День вечной молодости.

День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ, Всемирный день домашних животных, Международный день секса: что отмечают 30 ноября

Сегодня, 30 ноября, в Украине отмечают День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ, а в мире Всемирный день домашних животных и Международный день секса, пишет УНН.

День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

Сегодня, 30 ноября, отмечается День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ. Событие было учреждено в 2010 году, согласно приказу министра обороны. 

Радиотехнические войска являются глазами для зенитно-ракетных войск, авиации и мобильных групп по уничтожению БПЛА. Именно они обнаруживают в небе вражеские цели: самолеты, ракеты и беспилотники.

Своевременное обнаружение воздушной цели повышает шансы того, что она будет уничтожена.

На начало 2022 года радиотехнические войска ВС ВСУ были вооружены на 100%, а 30% техники составляли современные новейшие образцы украинского производства: была принята радиолокационная станция обнаружения 80К6КС1 Феникс-1 и модернизированная до вида 35Д6М радиолокационная станция (РЛС) 19Ж6.

С начала широкомасштабного вторжения РФ на территорию Украины, в связи с усилением угроз, процесс модернизации радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ ускорился.

В частности, с западными системами ПВО в Украину поступили и современные радиолокационные комплексы.

"Чайка" и "Мухобойка" против БПЛА: к использованию в ВСУ допустили электронные тренажеры для учений по сбитию воздушных целей28.11.25, 06:05 • 4547 просмотров

Всемирный день домашних животных

30 ноября – настоящий праздник для тех, кто обожает кошек, собак, попугаев и других домашних животных. Событие имеет международный характер и называется Всемирным днем домашних животных. Животные не зря называются меньшими братьями человека, ведь они нуждаются в заботе и попечении. Особенно это касается домашних питомцев, которые целиком зависят от своего хозяина.

Инициатива ввести праздник для квартирных питомцев возникла у представителей движения за защиту природы. Идея была представлена во время Международного Конгресса, который состоялся в Италии в 1931 году. Тогда на съезд собрались представители различных организаций, которые занимались вопросами защиты окружающей среды и охраны природы и экологии.

К домашним животным относятся не только любимцы, которых люди держат в квартире, но и домашние существа и звери, находящиеся в зоопарках и т.д. С давних времен человек прилагает немалые усилия, чтобы приручить различные виды птиц и млекопитающих. Этот процесс продолжается и в наши дни. Следует отметить, что некоторые виды невозможно одомашнить, несмотря на все старания специалистов.

Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках28.11.25, 10:06 • 61231 просмотр

Международный день секса

Ежегодно 30 ноября мир отмечает Международный день секса. Праздник появился в 2007 году на форумах в интернете, где, собственно, и выбрали главное место проведения – город Амстердам.

День секса не является официальным праздничным днем, однако входит в международный календарь ЮНЕСКО. Похожее событие существовало еще в Древнем Риме, когда под конец осени люди устраивали праздник плодородия, направленный на расширение рода.

В Международный день секса устраиваются митинги сексуальных меньшинств, распространяется информация о безопасности половых актов, а в конце праздника в небо запускаются яркие надутые презервативы. Целью праздника является распространение темы секса и сексуальности.

День памяти всех жертв химической войны

Ежегодно 30 ноября, или в первый день очередной сессии Конференции государств-участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), мир отмечает День памяти всех жертв химической войны. Этот день был установлен после принятия важного решения на 20-й сессии Конференции государств-участников в 2015 году. Важно отметить, что именно эта дата стала символом памяти о трагедиях, которые принесло химическое оружие.

Использование химического оружия в боевых действиях стало страшной реальностью во время Первой мировой войны. Это был первый конфликт, где химические агенты, такие как хлор, фосген и иприт, использовались в масштабах, которых мир до этого не видел.

Более 100 000 человек погибли от отравляющих газов, а еще миллионы стали жертвами тяжелых отравлений и ранений. Военные по всему миру быстро поняли, что химическое оружие может изменить ход войны, но также расплатились за это огромным количеством смертей и страданий.

Украину избрали в Исполнительный совет ОЗХО, а россия в третий раз подряд потерпела поражение - МИД25.11.25, 17:50 • 2861 просмотр

День вечной молодости

В современном мире, где темп жизни бешеный, а мода и технологии меняются мгновенно, есть нечто, что остается неизменным - ощущение молодости, энергии и жажды жизни. Именно это и чествует День вечной молодости - праздник, который отмечается 30 ноября, в день рождения одного из самых известных телеведущих Америки - Дика Кларка. 

Дик Кларк был легендой американского телевидения, ведущим культовой программы American Bandstand, которая транслировалась с 1952 по 1989 годы. Именно эта программа стала символом молодежной культуры, музыкальных открытий, первых танцев и беззаботной атмосферы 50–70-х годов.

Благодаря своей непринужденности, харизме и вечно молодому виду, Дик Кларк получил прозвище "самый старый подросток Америки". Он не просто вел шоу - он воплощал молодость во всех ее формах: через музыку, моду, стиль жизни и жизнелюбие.

После его смерти праздник День вечной молодости был учрежден как способ почтить не только его фигуру, но и универсальную идею: молодость - это не возраст, а состояние души.

Подростковый возраст длится до 30 лет: новое исследование определило пять фаз развития мозга25.11.25, 17:05 • 3153 просмотра

Павел Башинский

