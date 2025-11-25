Подростковый возраст длится до 30 лет: новое исследование определило пять фаз развития мозга
Киев • УНН
Ученые Кембриджского университета обнаружили, что мозг человека проходит пять ключевых фаз развития, причем подростковый возраст длится до 32 лет. Это открытие помогает объяснить колебания риска психических расстройств и деменции.
Исследователи из Кембриджского университета обнаружили, что мозг человека проходит пять ключевых фаз в течение жизни, причем подростковый возраст длится до начала тридцати лет. Это открытие помогает объяснить колебания риска психических расстройств и деменции. Об этом говорится в материале ВВС, пишет УНН.
Детали
Ученые проанализировали сканирование около 4000 человек в возрасте до 90 лет и выделили следующие стадии развития мозга: детство (до 9 лет), подростковый возраст (9–32 года), взрослая жизнь (32–66 лет), раннее старение (66–83 года) и позднее старение (с 83 лет).
Новое исследование подтвердило эффективность вакцинации от ВПЧ24.11.25, 10:42 • 3018 просмотров
Мозг перестраивается в течение жизни. Он всегда укрепляет и ослабляет связи, и это не одна стабильная закономерность – есть колебания и фазы перестройки мозга
Подростковый период является единственной фазой, когда нейронные сети мозга становятся более эффективными, а пик активности достигается в начале тридцати лет. Взрослый мозг вступает в стабильную фазу, где изменения происходят медленнее, а раннее и позднее старение сопровождаются постепенным разделением мозга на тесно взаимодействующие области.
Дункан Астл, профессор нейроинформатики, подчеркнул: "Многие нейроразвивающие, психические и неврологические состояния связаны с тем, как устроен мозг".
Профессор Тара Спайрс-Джонс добавила: "Это очень классное исследование, которое подчеркивает, насколько меняется наш мозг в течение жизни".
Мальчик с редким заболеванием поразил врачей после впервые примененной генной терапии25.11.25, 09:39 • 3458 просмотров