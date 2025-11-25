Подростковый возраст длится до 30 лет: новое исследование определило пять фаз развития мозга

Исследователи из Кембриджского университета обнаружили, что мозг человека проходит пять ключевых фаз в течение жизни, причем подростковый возраст длится до начала тридцати лет. Это открытие помогает объяснить колебания риска психических расстройств и деменции. Об этом говорится в материале ВВС, пишет УНН.

Детали

Ученые проанализировали сканирование около 4000 человек в возрасте до 90 лет и выделили следующие стадии развития мозга: детство (до 9 лет), подростковый возраст (9–32 года), взрослая жизнь (32–66 лет), раннее старение (66–83 года) и позднее старение (с 83 лет).

Новое исследование подтвердило эффективность вакцинации от ВПЧ

Мозг перестраивается в течение жизни. Он всегда укрепляет и ослабляет связи, и это не одна стабильная закономерность – есть колебания и фазы перестройки мозга – отметила доктор Алекса Мусли.

Подростковый период является единственной фазой, когда нейронные сети мозга становятся более эффективными, а пик активности достигается в начале тридцати лет. Взрослый мозг вступает в стабильную фазу, где изменения происходят медленнее, а раннее и позднее старение сопровождаются постепенным разделением мозга на тесно взаимодействующие области.

Дункан Астл, профессор нейроинформатики, подчеркнул: "Многие нейроразвивающие, психические и неврологические состояния связаны с тем, как устроен мозг".

Профессор Тара Спайрс-Джонс добавила: "Это очень классное исследование, которое подчеркивает, насколько меняется наш мозг в течение жизни".

Мальчик с редким заболеванием поразил врачей после впервые примененной генной терапии