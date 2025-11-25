Подростковый возраст длится до 30 лет: новое исследование определило пять фаз развития мозга

$42.370.10
48.920.21
ukenru
15:19 • 58 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 682 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 2002 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 2786 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 7106 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 10543 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 18416 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 12724 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11046 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
12:32 • 9738 просмотра
Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.8м/с
79%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть людиVideo25 ноября, 05:36 • 68646 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto25 ноября, 07:40 • 32453 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство25 ноября, 07:50 • 35632 просмотра
Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали25 ноября, 08:01 • 49386 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 40475 просмотра
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
13:21 • 18419 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 29453 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 81838 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 110196 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 99978 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Кир Стармер
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Великобритания
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 2548 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 40509 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 65494 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 66586 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 73827 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Financial Times

Подростковый возраст длится до 30 лет: новое исследование определило пять фаз развития мозга

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Ученые Кембриджского университета обнаружили, что мозг человека проходит пять ключевых фаз развития, причем подростковый возраст длится до 32 лет. Это открытие помогает объяснить колебания риска психических расстройств и деменции.

Подростковый возраст длится до 30 лет: новое исследование определило пять фаз развития мозга

Исследователи из Кембриджского университета обнаружили, что мозг человека проходит пять ключевых фаз в течение жизни, причем подростковый возраст длится до начала тридцати лет. Это открытие помогает объяснить колебания риска психических расстройств и деменции. Об этом говорится в материале ВВС, пишет УНН.

Детали

Ученые проанализировали сканирование около 4000 человек в возрасте до 90 лет и выделили следующие стадии развития мозга: детство (до 9 лет), подростковый возраст (9–32 года), взрослая жизнь (32–66 лет), раннее старение (66–83 года) и позднее старение (с 83 лет).

Новое исследование подтвердило эффективность вакцинации от ВПЧ24.11.25, 10:42 • 3018 просмотров

Мозг перестраивается в течение жизни. Он всегда укрепляет и ослабляет связи, и это не одна стабильная закономерность – есть колебания и фазы перестройки мозга

– отметила доктор Алекса Мусли.

Подростковый период является единственной фазой, когда нейронные сети мозга становятся более эффективными, а пик активности достигается в начале тридцати лет. Взрослый мозг вступает в стабильную фазу, где изменения происходят медленнее, а раннее и позднее старение сопровождаются постепенным разделением мозга на тесно взаимодействующие области.

Дункан Астл, профессор нейроинформатики, подчеркнул: "Многие нейроразвивающие, психические и неврологические состояния связаны с тем, как устроен мозг". 

Профессор Тара Спайрс-Джонс добавила: "Это очень классное исследование, которое подчеркивает, насколько меняется наш мозг в течение жизни".

Мальчик с редким заболеванием поразил врачей после впервые примененной генной терапии25.11.25, 09:39 • 3458 просмотров

Степан Гафтко

ЗдоровьеНовости Мира