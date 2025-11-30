"Ваша работа незаметна для большинства": Сырский поздравил радиотехнические войска с профессиональным праздником

Главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский поздравил воинов-радиотехников с профессиональным праздником. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По словам Сырского, День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины (РТВ) – профессиональный праздник тех, кто обеспечивает раннее обнаружение воздушных угроз и передачу информации для реагирования системы ПВО.

Именно военнослужащим радиотехнических войск украинские граждане обязаны своевременным предупреждением о воздушной опасности. ... Ваша работа незаметна для большинства, но хорошо понятна тем, кто принимает решения и выполняет боевые задачи - отметил главнокомандующий ВСУ.

Он напомнил, что в первые часы полномасштабного вторжения России воины РТВ смогли выйти из-под удара противника, сохранить систему управления и обеспечить необходимой информацией Воздушные Силы, и благодаря им эффективно выполнили свою задачу силы противовоздушной обороны и украинская авиация.

"Искренне поздравляю воинов РТВ с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, надежной техники и мирного неба. Выражаю благодарность за ваш неутомимый труд на благо украинского народа. Помним наших побратимов и сестер, погибших от рук кровавых российских оккупантов на боевом дежурстве и выполняя боевые задачи. Мы победим!", - написал Сырский.

Напомним

Сегодня, 30 ноября, в Украине отмечают День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ. РТВ являются глазами для зенитно-ракетных войск, авиации и мобильных групп по уничтожению БПЛА. Именно они обнаруживают в небе вражеские цели: самолеты, ракеты и беспилотники.

Не только 100 самолетов Rafale: Зеленский рассказал, что Украина сможет приобрести у Франции ПВО, радары и ракеты