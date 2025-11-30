"Ваша работа незаметна для большинства": Сырский поздравил радиотехнические войска с профессиональным праздником

$42.190.00
29 ноября, 18:27 • 13374 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 24888 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 20644 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 20682 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 20203 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 15916 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 15695 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14317 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14889 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 15289 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
260 боевых столкновений за сутки, враг сбросил 86 КАБов: Генштаб рассказал о ситуации на фронте29 ноября, 21:19
"Это не язык страны, которая претендует на переговоры о мире": Санду - о масштабном обстреле рф УкраиныPhoto29 ноября, 21:36
The Telegraph: Россия бросает в атаки «одноразовых пехотинцев» без касок и бронежилетов29 ноября, 21:59
Зеленский посетит Париж для встречи с Макроном: стали известны дата и повестка дня визита29 ноября, 23:02
США закрыли воздушное пространство над Венесуэлой: появился ответ Каракаса30 ноября, 00:05
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
28 ноября, 13:56
28 ноября, 13:56 • 68539 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39
"Ваша работа незаметна для большинства": Сырский поздравил радиотехнические войска с профессиональным праздником

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Генерал Александр Сырский поздравил воинов-радиотехников с профессиональным праздником, отметив их роль в раннем выявлении воздушных угроз. Он подчеркнул, что благодаря их работе силы ПВО и авиация эффективно выполнили задачи в начале полномасштабного вторжения.

"Ваша работа незаметна для большинства": Сырский поздравил радиотехнические войска с профессиональным праздником

Главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский поздравил воинов-радиотехников с профессиональным праздником. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По словам Сырского, День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины (РТВ) – профессиональный праздник тех, кто обеспечивает раннее обнаружение воздушных угроз и передачу информации для реагирования системы ПВО.

Именно военнослужащим радиотехнических войск украинские граждане обязаны своевременным предупреждением о воздушной опасности. ... Ваша работа незаметна для большинства, но хорошо понятна тем, кто принимает решения и выполняет боевые задачи

- отметил главнокомандующий ВСУ.

Он напомнил, что в первые часы полномасштабного вторжения России воины РТВ смогли выйти из-под удара противника, сохранить систему управления и обеспечить необходимой информацией Воздушные Силы, и благодаря им эффективно выполнили свою задачу силы противовоздушной обороны и украинская авиация.

"Искренне поздравляю воинов РТВ с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, надежной техники и мирного неба. Выражаю благодарность за ваш неутомимый труд на благо украинского народа. Помним наших побратимов и сестер, погибших от рук кровавых российских оккупантов на боевом дежурстве и выполняя боевые задачи. Мы победим!", - написал Сырский.

Напомним

Сегодня, 30 ноября, в Украине отмечают День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ. РТВ являются глазами для зенитно-ракетных войск, авиации и мобильных групп по уничтожению БПЛА. Именно они обнаруживают в небе вражеские цели: самолеты, ракеты и беспилотники.

Не только 100 самолетов Rafale: Зеленский рассказал, что Украина сможет приобрести у Франции ПВО, радары и ракеты17.11.25, 14:17

Вадим Хлюдзинский

Общество
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский