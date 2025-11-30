Генштаб обнародовал утреннюю сводку: за сутки – 271 бой и массированные удары РФ по линии фронта

$42.190.00
48.870.00
ukenru
29 ноября, 18:27 • 13503 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 25152 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 20808 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 20837 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 20325 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 15954 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 15728 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14329 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14899 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 15299 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
97%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Это не язык страны, которая претендует на переговоры о мире": Санду - о масштабном обстреле рф УкраиныPhoto29 ноября, 21:36 • 8646 просмотра
The Telegraph: Россия бросает в атаки «одноразовых пехотинцев» без касок и бронежилетов29 ноября, 21:59 • 7286 просмотра
Зеленский посетит Париж для встречи с Макроном: стали известны дата и повестка дня визита29 ноября, 23:02 • 4196 просмотра
"Золотой заяц", на которого охотились искатели сокровищ по всему миру, "ушел с молотка"Photo29 ноября, 23:33 • 3164 просмотра
США закрыли воздушное пространство над Венесуэлой: появился ответ Каракаса30 ноября, 00:05 • 4694 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 18901 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 68654 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 53836 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 61648 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 60165 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Эмманюэль Макрон
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Киевская область
Швеция
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 18901 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 36957 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 54530 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 74073 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 105734 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
The New York Times
The Washington Post
Золото

Генштаб обнародовал утреннюю сводку: за сутки – 271 бой и массированные удары РФ по линии фронта

Киев • УНН

 • 244 просмотра

За сутки 30 ноября 2025 года произошло 271 боевое столкновение, враг совершил 3 ракетных и 40 авиационных ударов. ВСУ ликвидировали 1160 военных РФ и уничтожили 5 танков, 14 бронемашин и 508 беспилотников.

Генштаб обнародовал утреннюю сводку: за сутки – 271 бой и массированные удары РФ по линии фронта

Украинские Силы обороны продолжают сдерживать интенсивное наступление российских войск на нескольких направлениях фронта. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском и Александровском направлениях, пишет УНН.

Подробности

По состоянию на 08:00 30 ноября 2025 года в Украине продолжаются 1376-е сутки полномасштабной войны. По данным Генерального штаба ВСУ, в течение суток произошло 271 боевое столкновение, враг совершил 3 ракетных и 40 авиационных ударов, применил 38 ракет, 110 управляемых авиабомб, а также провел 3813 обстрелов, в том числе 59 – из РСЗО. Для атак по позициям Сил обороны россияне задействовали 4033 дрона-камикадзе.

Авиаудары были нанесены по населенным пунктам в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Украинские ракетные войска и артиллерия поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники, а также два артиллерийских средства противника.

Наибольшую активность оккупанты проявили на Покровском направлении – 76 штурмов. Интенсивные бои также продолжались на Константиновском (25 атак), Александровском (44 атаки), Лиманском (23 атаки), Купянском (14 атак) и Гуляйпольском (15 атак) направлениях.

Потери врага за сутки составили 1160 военных, а также пять танков, 14 бронемашин, семь артсистем, две РСЗО, 508 беспилотников, 29 ракет и 49 единиц автомобильной техники.

Украинские военные продолжают наносить существенные потери оккупационным подразделениям и разрушать их наступательный потенциал в тылу.

"Ваша работа незаметна для большинства": Сырский поздравил радиотехнические войска с профессиональным праздником30.11.25, 08:31 • 968 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Харьковская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Александр Сырский
Украина