Генштаб обнародовал утреннюю сводку: за сутки – 271 бой и массированные удары РФ по линии фронта
Киев • УНН
За сутки 30 ноября 2025 года произошло 271 боевое столкновение, враг совершил 3 ракетных и 40 авиационных ударов. ВСУ ликвидировали 1160 военных РФ и уничтожили 5 танков, 14 бронемашин и 508 беспилотников.
Украинские Силы обороны продолжают сдерживать интенсивное наступление российских войск на нескольких направлениях фронта. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском и Александровском направлениях, пишет УНН.
Подробности
По состоянию на 08:00 30 ноября 2025 года в Украине продолжаются 1376-е сутки полномасштабной войны. По данным Генерального штаба ВСУ, в течение суток произошло 271 боевое столкновение, враг совершил 3 ракетных и 40 авиационных ударов, применил 38 ракет, 110 управляемых авиабомб, а также провел 3813 обстрелов, в том числе 59 – из РСЗО. Для атак по позициям Сил обороны россияне задействовали 4033 дрона-камикадзе.
Авиаудары были нанесены по населенным пунктам в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.
Украинские ракетные войска и артиллерия поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники, а также два артиллерийских средства противника.
Наибольшую активность оккупанты проявили на Покровском направлении – 76 штурмов. Интенсивные бои также продолжались на Константиновском (25 атак), Александровском (44 атаки), Лиманском (23 атаки), Купянском (14 атак) и Гуляйпольском (15 атак) направлениях.
Потери врага за сутки составили 1160 военных, а также пять танков, 14 бронемашин, семь артсистем, две РСЗО, 508 беспилотников, 29 ракет и 49 единиц автомобильной техники.
Украинские военные продолжают наносить существенные потери оккупационным подразделениям и разрушать их наступательный потенциал в тылу.
"Ваша работа незаметна для большинства": Сырский поздравил радиотехнические войска с профессиональным праздником30.11.25, 08:31 • 968 просмотров