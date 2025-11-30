$42.190.00
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 14683 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 26397 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 21836 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 21672 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 20858 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 16255 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 15885 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14415 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 15005 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дрона

Киев • УНН

 • 1546 просмотра

В ночь на 30 ноября украинская ПВО отражала очередную российскую атаку, уничтожив и подавив 104 из 122 вражеских дронов и ракет. Несмотря на высокую эффективность, зафиксированы попадания баллистических ракет и 18 ударных БПЛА в 13 локациях.

ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дрона

В ночь на 30 ноября украинская противовоздушная оборона отразила очередную российскую атаку беспилотниками, уничтожив и подавив более сотни дронов, которыми РФ пыталась поразить цели в Украине. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Подробности

По данным Воздушных сил, российские войска запустили две баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма и 122 ударных БпЛА различных типов – Shahed, "Герань" и другие – с направлений орел, курск, миллерово, приморско-ахтарск и гвардейское. Около 75 из них были "шахедами".

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, силы РЭБ, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 ВС ВСУ сообщили об уничтожении или подавлении 104 вражеских дронов на севере, юге и востоке Украины.

Несмотря на высокую эффективность ПВО, зафиксированы попадания баллистических ракет и 18 ударных БпЛА в 13 локациях, а также падение обломков сбитых дронов в двух районах.

Генштаб обнародовал утреннюю сводку: за сутки – 271 бой и массированные удары РФ по линии фронта30.11.25, 09:11 • 900 просмотров

Степан Гафтко

