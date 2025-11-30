ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дрона
Киев • УНН
В ночь на 30 ноября украинская ПВО отражала очередную российскую атаку, уничтожив и подавив 104 из 122 вражеских дронов и ракет. Несмотря на высокую эффективность, зафиксированы попадания баллистических ракет и 18 ударных БПЛА в 13 локациях.
В ночь на 30 ноября украинская противовоздушная оборона отразила очередную российскую атаку беспилотниками, уничтожив и подавив более сотни дронов, которыми РФ пыталась поразить цели в Украине. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Подробности
По данным Воздушных сил, российские войска запустили две баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма и 122 ударных БпЛА различных типов – Shahed, "Герань" и другие – с направлений орел, курск, миллерово, приморско-ахтарск и гвардейское. Около 75 из них были "шахедами".
Атаку отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, силы РЭБ, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы.
По состоянию на 09:00 ВС ВСУ сообщили об уничтожении или подавлении 104 вражеских дронов на севере, юге и востоке Украины.
Несмотря на высокую эффективность ПВО, зафиксированы попадания баллистических ракет и 18 ударных БпЛА в 13 локациях, а также падение обломков сбитых дронов в двух районах.
