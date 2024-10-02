ПАСЕ приняла резолюцию по украинским гражданским и военнопленным

ПАСЕ приняла резолюцию "Пропавшие без вести, военнопленные и гражданские лица в плену в результате агрессии российской федерации против Украины". Об этом заявила член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает УНН.

"ПАСЕ будет работать над освобождением украинских военнопленных и гражданских заложников, удерживаемых россией, до момента возвращения последнего лица! Ассамблея 74 голосами за приняла резолюцию "Пропавшие без вести, военнопленные и гражданские лица в плену в результате агрессии Российской Федерации против Украины"", - написала Кравчук в Facebook.

Она отметила, что ПАСЕ подчеркнула неизменную поддержку Украины в обеспечении решительной победы над рф после начала полномасштабной военной агрессии 24 февраля 2022 года и осудила содержание в российском плену украинских военнопленных, а также иностранцев, воюющих за Украину, и гражданских лиц.

"Ассамблея также отметила, что будет продолжать свои усилия до момента освобождения последнего пленного, что также соответствует Формуле мира Президента Украины, в частности ее 4 пункта по освобождению всех военнопленных и депортированных", - сообщила Кравчук.

Кравчук отметила, что всего 65 956 военнослужащих и гражданских лиц были зарегистрированы как пропавшие без вести или взятые в плен, из которых 50 916 зарегистрированы как пропавшие на основе проверенных данных.

"Однако, к сожалению, эти числа далеки от реальности", - добавила Кравчук.

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Народный депутат, глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева сообщила, что в резолюции ПАСЕ "Пропавшие без вести, военнопленные и гражданские в плену как результат агрессии РФ против Украины" говорится о следующих конкретных действиях:

- МККК должен получить немедленный и беспрепятственный доступ ко всем местам содержания и осуществлять регулярные визиты. Ассамблея просит международное сообщество поддержать и поощрять выполнение мандата.

- МККК может рассмотреть возможность сделать исключение из подхода к конфиденциальности, предоставляя публичную информацию о проблемах, с которыми сталкивается при получении полного доступа к местам содержания

- создать расширенный международный механизм для обмена и освобождения при активном участии МККК и всех сторон, которые могут реально повлиять на результат

- полная поддержка идеи обмена "всех на всех"

- привлечение к ответственности всех виновных, в частности командиров и других руководителей, а также тех, кто отдает приказы, подстрекает или побуждает к совершению международных преступлений и других нарушений международного права прав человека и международного гуманитарного права

- экспериментально + финансово поддержать со стороны государств-членов Совета Европы программу медицинской, психологической и социальной реабилитации освобожденных лиц

- создать Международный Компенсационный Механизм для жертв агрессии

- учредить Специальный Трибунал за преступление агрессии рф против Украины

- ввести пакеты международных целевых санкций против российских должностных лиц, ответственных за незаконное лишение свободы

- инициировать международные уголовные преследования российских должностных лиц, ответственных за незаконное лишение свободы

- ПАСЕ будет оставаться вовлеченной в вопрос пленных до тех пор, пока не будет освобожден и возвращен последний/последний пленный.