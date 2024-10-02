Украинские военнопленные подвергаются пыткам и жестокому обращению на всех этапах плена - отчет ООН

Пытки и другие формы жестокого обращения с украинскими военнопленными распространены во время допросов и на всех этапах плена в рф. Об этом говорится в отчете ООН по Украине, который охватывает ключевые события в области прав человека с 1 июня по 31 августа 2024 года, передает УНН.

Подробные и последовательные рассказы о пытках или жестоком обращении в местах лишения свободы в российской федерации предоставили 169 из 174 украинских военнопленных, опрошенных УВКПЧ с марта 2023 года.

Украинские военнопленные рассказывали, что подвергались различным методам пыток или жестокого обращения. К регулярным методам относились: жестокое избиение, поражение электрическим током, удушение, длительные стрессовые позы, чрезмерные физические упражнения, лишение сна, имитационные казни, угрозы жестокого насилия лицу или его семье и унижения. Во многих случаях для совершения этих действий преступники использовали такие инструменты, как электрошокеры, дубинки, пластиковые трубы, деревянные молотки, оружие, плоскогубцы и ножи, а иногда подстрекали собак к нападению на военнопленных.

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УВКПЧ оценило эти акты насилия как умышленное причинение сильной боли и страданий жертвам.

"Опрошенные также часто сообщали, что подвергались формам сексуального насилия во время интернирования. 119 опрошенных сказали, что они подверглись актам сексуального насилия, включая изнасилование, попытки изнасилования, угрозы изнасилования и кастрации, избиение или применение электрошока к гениталиям, неоднократное принудительное обнажение и сексуальное унижение", - говорится в отчете.

В ООН сообщают, что пытки и другие формы жестокого обращения были распространены во время допросов.

"Пытки и другие формы жестокого обращения были распространены во время допросов и на всех этапах заключения, в том числе во время приема, повседневных процедур интернирования (принудительного задержания - ред.) и в результате ужасных условий интернирования. Целые группы украинских военнопленных регулярно подвергались такой жестокой практике в различных местах интернирования в многочисленных регионах на оккупированной территории Украины и российской федерации, демонстрируя похожую жестокость", - говорится в отчете.

Процессуальные гарантии, предназначенные для предотвращения пыток и жестокого обращения, часто не вводились или были неэффективными, что осложнялось неадекватным законодательством и отсутствием ответственности за такие нарушения.

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