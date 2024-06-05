Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену

2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток и бесчеловечного обращения в российском плену. Расследование выявило ужасные условия содержания и систематическое физическое насилие. Об этом сообщает офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Согласно заявлению Генерального прокурора Андрея Костина, расследование преступлений рф против украинских военнопленных раскрыли ужасные факты жестокости и бесчеловечного обращения.

Следовательно, 2200 украинских военнопленных были признаны потерпевшими от пыток и бесчеловечного обращения в российском плену. Отчеты об этих ужасных событиях, которые распространяются по сети, стали лишь вершиной айсберга преступной стратегии кремля.

Каждый украинский военнопленный, по словам прокурора, стал жертвой жестокого обращения или пыток со стороны российских оккупантов. Ужасные условия содержания, систематические избиения и случаи физического насилия за общение на украинском языке - это лишь несколько из ряда фактов.

По данным расследований, более 500 украинских военнопленных свидетельствовали о применении физического насилия во время допросов, в частности пытки электротоком.

С начала агрессии рф в Украине зарегистрировано более 450 уголовных производств по фактам жестокого обращения с военнопленными. Интенсивно расследуется магистральное производство по преступлениям против украинских пленных, в результате чего уже есть 12 подозреваемых.

Особенно шокирующим является то, что по данным следствия, 27 уголовных производств расследуются по фактам казни 61 украинского военнопленного. В этих производствах подозрение объявлено 4 военнослужащим рф, а обвинительные акты в отношении 2 человек уже направлены в суд.

Работа над установлением всех причастных к убийствам и пыткам украинских военнопленных продолжается - подчеркнул Андрей Костин.

Украинские военнопленные подвергаются многомесячным пыткам в плену рф - ООН