Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
  •  99271 просмотра

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  107644 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  109033 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  105915 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  76689 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  123811 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  64737 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  61605 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
3 июня 2024, 12:55  •  115405 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  118308 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

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Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену

Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену

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Атака БпЛА в рф: 3 женщины получили ранения

Атака БпЛА в рф: 3 женщины получили ранения

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Tik Tok не прошел тест на способность выявлять дезинформацию о выборах в ЕС

Tik Tok не прошел тест на способность выявлять дезинформацию о выборах в ЕС

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США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда

США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда

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Противник запускает управляемые авиабомбы по Харьковской области

Противник запускает управляемые авиабомбы по Харьковской области

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На фронте произошло 99 боевых столкновений, ситуация на Покровском направлении остается напряженной-Генштаб

На фронте произошло 99 боевых столкновений, ситуация на Покровском направлении остается напряженной-Генштаб

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Реакция МИД Украины на последние заявления МИД Китая: Единственной справедливой основой для достижения мира является Формула мира Зеленского

Реакция МИД Украины на последние заявления МИД Китая: Единственной справедливой основой для достижения мира является Формула мира Зеленского

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На Киевщине полиция задержала похитителей 25-летней девушки

На Киевщине полиция задержала похитителей 25-летней девушки

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Иранские беспилотники были замечены в нескольких регионах Украины

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российские хакеры распространяют дипфейки об Олимпиаде в Париже. В Украине предполагают - информатики могут стать интенсивнее

российские хакеры распространяют дипфейки об Олимпиаде в Париже. В Украине предполагают - информатики могут стать интенсивнее

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Переселенцы смогут получить компенсацию за уничтоженное имущество, которое находится на оккупированной территории: законопроект прошел первое чтение

Переселенцы смогут получить компенсацию за уничтоженное имущество, которое находится на оккупированной территории: законопроект прошел первое чтение

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Киев после экстренных отключений света возвращается к графикам

Киев после экстренных отключений света возвращается к графикам

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Великобритания и Латвия объявили тендер на закупку FPV-дронов для Украины

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Публикации

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
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3 июня 2024, 10:13  •  186044 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  172443 просмотра

Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену

По данным, 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток, бесчеловечного обращения и ужасных условий содержания в российском плену, а также систематического физического насилия.

Война •   •  311 просмотра
Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену

Атака БпЛА в рф: 3 женщины получили ранения

Три человека получили ранения в результате атаки беспилотника на служебный автобус сельскохозяйственного предприятия в шебекино белгородской области рф.

Война •   •  1151 просмотра
Атака БпЛА в рф: 3 женщины получили ранения

Tik Tok не прошел тест на способность выявлять дезинформацию о выборах в ЕС

TikTok не смог обнаружить 16 рекламных роликов, содержащих дезинформацию о выборах в Европейский парламент, созданных Global Witness, и одобрил их из-за ошибки модератора, несмотря на нарушение правил.

Новости из соцсетей •   •  1585 просмотра
Tik Tok не прошел тест на способность выявлять дезинформацию о выборах в ЕС

США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда

Америка успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без боеголовки из Калифорнии, подтвердив готовность и эффективность системы в рамках стратегического сдерживания и национальной безопасности.

Новости Мира •   •  2031 просмотра
США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда

Противник запускает управляемые авиабомбы по Харьковской области

По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, противник запускает управляемые авиабомбы по Харьковской области.

Война •   •  4407 просмотра
Противник запускает управляемые авиабомбы по Харьковской области

На фронте произошло 99 боевых столкновений, ситуация на Покровском направлении остается напряженной-Генштаб

На линии фронта произошло 99 боевых столкновений, при этом напряженной оставалась ситуация на Покровском направлении, где противник совершил 37 штурмовых действий, из которых 27 были отбиты украинскими войсками и 10 боевых столкновений продолжаются.

Война •   •  5418 просмотра
На фронте произошло 99 боевых столкновений, ситуация на Покровском направлении остается напряженной-Генштаб

Реакция МИД Украины на последние заявления МИД Китая: Единственной справедливой основой для достижения мира является Формула мира Зеленского

Украина, как сторона, страдающая от агрессии рф, должна определить условия для достижения справедливого и долгосрочного мира, основанного на Формуле мира Зеленского, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Война •   •  6261 просмотра
Реакция МИД Украины на последние заявления МИД Китая: Единственной справедливой основой для достижения мира является Формула мира Зеленского

На Киевщине полиция задержала похитителей 25-летней девушки

25-летняя девушка была похищена мужчинами, которые насильно увезли ее из дома в Киевской области, но полиция выследила их и задержала похитителей.

Киев •   •  8685 просмотра
На Киевщине полиция задержала похитителей 25-летней девушки

Иранские беспилотники были замечены в нескольких регионах Украины

В нескольких регионах Украины были обнаружены группы беспилотников иранского производства "Шахед", которые направлялись к различным целям.

Война •   •  9654 просмотра
Иранские беспилотники были замечены в нескольких регионах Украины

Пожары в Киеве: спасены 2 человека и госпитализирован мужчина без признаков жизни

Спасатели в Киеве потушили два пожара, спасли двух человек из многоэтажки и госпитализировали одного пострадавшего, обнаруженного во время пожара в квартире на 8-м этаже.

Общество •   •  11039 просмотра
Пожары в Киеве: спасены 2 человека и госпитализирован мужчина без признаков жизни