Жахлива правда: 2200 українських військовополонених стали жертвами тортур у російському полоні
Київ • УНН
За даними, 2200 українських військовополонених стали жертвами тортур, нелюдського поводження і жахливих умов утримання в російському полоні, а також систематичного фізичного насильства.
2200 українських військовополонених стали жертвами тортур та нелюдського поводження в російському полоні. Розслідування виявило жахливі умови утримання та систематичне фізичне насильство. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Згідно із заявою Генерального прокурора Андрія Костіна, розслідування злочинів рф проти українських військовополонених розкрили жахливі факти жорстокості та нелюдського поводження.
Відтак, 2200 українських військовополонених були визнані потерпілими від тортур та нелюдського поводження у російському полоні. Звіти про ці жахливі події, які розповсюджуються через мережу, стали лише вершиною айсберга злочинної стратегії кремля.
Кожен український військовополонений, за словами прокурора, став жертвою жорстокого поводження або тортур з боку російських окупантів. Жахливі умови утримання, систематичні побиття та випадки фізичного насильства за спілкування українською мовою - це лише кілька з низки фактів.
За даними розслідувань, більш ніж 500 українських військовополонених свідчили про застосування фізичного насильства під час допитів, зокрема катування електрострумом.
З початку агресії рф в Україні зареєстровано понад 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з військовополоненими. Інтенсивно розслідується магістральне провадження щодо злочинів проти українських полонених, у результаті чого вже є 12 підозрюваних.
Особливо шокуючим є те, що за даними слідства, 27 кримінальних проваджень розслідуються за фактами страти 61 українського військовополоненого. У цих провадженнях підозру оголошено 4 військовослужбовцям рф, а обвинувальні акти стосовно 2 осіб вже направлено до суду.
Робота над встановленням всіх причетних до вбивств та катувань українських військовополонених триває
Українські військовополонені зазнають багатомісячних катувань у полоні рф - ООН15.03.24, 12:27 • 27435 переглядiв