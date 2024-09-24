Комиссия ООН обнаружили новые доказательства массовых пыток украинцев россиянами

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине обнаружила новые доказательства, свидетельствующие о распространенных схемах применения пыток российскими властями против украинских гражданских и военнопленных на оккупированных украинских территориях и в рф. Об этом говорится в новом отчете Комиссии, пишет УНН.

Детали

Как заявила в понедельник Комиссия в своем последнем обновлении для Совета по правам человека, широкий географический охват и распространенные схемы применения пыток демонстрируют, что пытки проводили как обычную и приемлемую практику с чувством безнаказанности.

Дальнейшее расследование Комиссией случаев пыток свидетельствует о том, что российские власти применяли их в тех областях Украины, которые взяли под свой контроль. Новые доказательства подтверждают предыдущий вывод Комиссии о том, что пытки, совершенные российскими властями, были широко распространены, - говорится в пресс-релизе.

Отмечено, что Комиссия обнаружила дополнительные общие элементы в применении пыток российскими властями, подтвердив предыдущие выводы о систематическом характере этих действий. Одним из таких элементов является повторяющаяся практика насильственных методов в местах лишения свободы в рф, где держат пленных из Украины. Отмечается, что эта практика наблюдается в нескольких крупных пенитенциарных учреждениях на оккупированных территориях Украины.

В ООН отметили, что общий элемент, который следует из доказательств, свидетельствует о скоординированном привлечении работников конкретных служб рф к пыткам во всех местах лишения свободы, которые расследует Комиссия.

Следующая общая черта - это систематическое применение сексуального насилия преимущественно в отношении мужчин как одного из методов пыток, что наблюдается почти во всех этих местах заключения. Кроме того, Комиссия принимает к сведению свидетельства бывших заключенных о сотрудниках пенитенциарных учреждений в РФ, которые указывают на приказы о жестоком обращении, - заявили в Комиссии.

Свидетельства также показывают, что в некоторых местах заключения приказы о жестоком обращении отдавали высокопоставленные представители российских властей, которые либо одобряли, либо не принимали мер для прекращения такого обращения.

Пострадавший (гражданское лицо), который подвергался пыткам в течение десяти дней подряд, сообщил Комиссии: "Самое страшное это то, что преступники делали все молча и профессионально. Так я понял, что они пытали многих, и они нас даже за людей не считали".

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Комиссия также продолжает документировать нападения с применением оружия взрывного действия на гражданские объекты в населенных районах, что приводит к разрушительным последствиям. Она расследовала удары, во время которых пострадали медицинские учреждения, объекты культуры, жилые дома и супермаркеты на подконтрольных Украине территориях.

Продолжая расследование масштабных нападений рф на энергетическую инфраструктуру Украины, часть которых повлекла перебои в подаче электроэнергии и затронула миллионы граждан, Комиссия обнаружила новые доказательства влияния этих атак на здоровье и благополучие населения. Отключения электроэнергии особенно сказались на уязвимых группах населения. Также перебои в электроснабжении привели к нарушению онлайн-образования, что особенно сильно сказалось на перемещенных детях и детях с инвалидностью, которые чаще полагаются на дистанционное обучение.

Комиссия вновь подчеркнула важность продолжения расследований, выявления виновных и привлечения к ответственности, а также оказания всесторонней поддержки пострадавшим. Она призывает все стороны к сотрудничеству и координации усилий по этим важным вопросам, - отметили в ООН.

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