МИД Украины отвергает предложение о референдуме в Крыму под мандатом ООН: «Крым - это Украина. Точка»

В МИД Украины отреагировали на предложение польского министра передать Крым под мандат ООН, чтобы провести там "честный референдум". Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

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Территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов. Крым - это Украина. Точка - указано в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что за Украиной стоят ее Силы Обороны, международные партнеры, Устав ООН и международное право. Крым является ключевым элементом европейской безопасности, а ее полное восстановление возможно только после освобождения всей украинской территории, включая временно оккупированный полуостров.

Ожидаем дальнейшей решительной поддержки партнеров, чтобы заставить Россию вернуться к уважению международного права и Устава ООН, вывести свои войска и вооружения со всей суверенной территории Украины и восстановить ее территориальную целостность, а также привлечь Россию к ответственности за ее агрессию против Украины и за все совершенные преступления - подчеркнули в МИД.

Министерство также призвало мировое сообщество сосредоточить все усилия на достижении этих целей, а не на удовлетворении требований кремля за счет интересов Украины и нарушения международного права.

Кроме того, МИД напомнил, что Президент Украины предложил Формулу мира, которая определяет четкий путь к справедливому и прочному миру для Украины и всего мира. МИД призвал всех, кто поддерживает международное право, присоединиться к внедрению этой инициативы как единственного способа восстановления мира в Европе.

Напомним,

Министр иностранных дел Польши предложил передать Крым под управление ООН для проведения референдума.

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