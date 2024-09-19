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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МИД Украины отвергает предложение о референдуме в Крыму под мандатом ООН: «Крым - это Украина. Точка»

МИД Украины отвергает предложение о референдуме в Крыму под мандатом ООН: «Крым - это Украина. Точка»

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 19:19  •  5533 просмотра

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МИД Украины отреагировал на предложение польского министра о передаче Крыма под мандат ООН. По МИД, территориальная целостность Украины не подлежит обсуждению.

В МИД Украины отреагировали  на предложение польского министра передать Крым под мандат ООН, чтобы провести там "честный референдум". Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов. Крым - это Украина. Точка

- указано в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что за Украиной стоят ее Силы Обороны, международные партнеры, Устав ООН и международное право. Крым является ключевым элементом европейской безопасности, а ее полное восстановление возможно только после освобождения всей украинской территории, включая временно оккупированный полуостров.

Ожидаем дальнейшей решительной поддержки партнеров, чтобы заставить Россию вернуться к уважению международного права и Устава ООН, вывести свои войска и вооружения со всей суверенной территории Украины и восстановить ее территориальную целостность, а также привлечь Россию к ответственности за ее агрессию против Украины и за все совершенные преступления

- подчеркнули в МИД.

Министерство также призвало мировое сообщество сосредоточить все усилия на достижении этих целей, а не на удовлетворении требований кремля за счет интересов Украины и нарушения международного права.

Кроме того, МИД напомнил, что Президент Украины предложил Формулу мира, которая определяет четкий путь к справедливому и прочному миру для Украины и всего мира. МИД призвал всех, кто поддерживает международное право, присоединиться к внедрению этой инициативы как единственного способа восстановления мира в Европе.

Напомним,

Министр иностранных дел Польши предложил передать Крым под управление ООН для проведения референдума. 

Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН для референдуму: в Меджлісі відреагували19 сентября 2024, 13:56 • 12527 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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