Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для референдума: в Меджлисе отреагировали

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для организации референдума о том, кто является его законными жителями. В Меджлисе крымскотатарского народа заявили, подобные заявления являются "недопустимыми и циничными". Об этом говорится в заявлении председателя Меджлиса Рефата Чубарова, передает УНН.

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Как говорится в заявлении, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично предположил, что для прекращения войны россии против Украины, наше государство должно уступить Крым. Иначе расценить слова польского дипломата не представляется возможным, указали в Меджлисе.

В частности, он предлагает передать Крымский полуостров "под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями".

Меджлис крымскотатарского народа считает подобные заявления недопустимыми и циничными. Такими, которые не соответствуют ни национальным интересам Украины, ни правам и интересам коренного крымскотатарского народа Украины - указали в Меджлисе.

В Меджлисе отметили, что согласно национальному законодательству Украины и международному праву "законными жителями" Крыма являются исключительно граждане Украины и лица, которые законно оформили свое постоянное или временное пребывание на украинской территории, что подтверждается в установленном украинским законодательством порядке. Поэтому любые другие попытки установления законности проживания человека в украинском Крыму не нужны и нецелесообразны.

Мы уверены, что любые предложения по решению вопроса прекращения войны россии против Украины, достижения мира в Украине, восстановления ее территориальной целостности, восстановления нарушенных прав и свобод украинских граждан на оккупированных территориях должно происходить на основе национального законодательства Украины и международного права. Крым - это временно оккупированная территории Украины и первым шагом к установлению мира должен быть вывод российских оккупационных войск с территории полуострова - заявили в Меджлисе.

Также добавили, что обсуждение любых вопросов будущего Крыма должно происходить только с участием и с согласия Украинского государства и коренного крымскотатарского народа.

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Также на заявление по Крыму отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак.