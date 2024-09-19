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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для референдума: в Меджлисе отреагировали

Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для референдума: в Меджлисе отреагировали

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 13:56  •  8618 просмотра

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Глава МИД Польши предложил передать Крым под мандат ООН для референдума. Меджлис крымскотатарского народа назвал эту идею недопустимой и противоречащей интересам Украины.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для организации референдума о том, кто является его законными жителями. В  Меджлисе крымскотатарского народа заявили, подобные заявления являются "недопустимыми и циничными". Об этом говорится в заявлении председателя Меджлиса Рефата Чубарова, передает УНН

Детали

Как говорится в заявлении, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично предположил, что для прекращения войны россии против Украины, наше государство должно уступить Крым. Иначе расценить слова польского дипломата не представляется возможным, указали в Меджлисе. 

В частности, он предлагает передать Крымский полуостров "под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями".

Меджлис крымскотатарского народа считает подобные заявления недопустимыми и циничными. Такими, которые не соответствуют ни национальным интересам Украины, ни правам и интересам коренного крымскотатарского народа Украины

- указали в Меджлисе.

В Меджлисе отметили, что согласно национальному законодательству Украины и международному праву "законными жителями" Крыма являются исключительно граждане Украины и лица, которые законно оформили свое постоянное или временное пребывание на украинской территории, что подтверждается в установленном украинским законодательством порядке. Поэтому любые другие попытки установления законности проживания человека в украинском Крыму не нужны и нецелесообразны.

Мы уверены, что любые предложения по решению вопроса прекращения войны россии против Украины, достижения мира в Украине, восстановления ее территориальной целостности, восстановления нарушенных прав и свобод украинских граждан на оккупированных территориях должно происходить на основе национального законодательства Украины и международного права. Крым - это временно оккупированная территории Украины и первым шагом к установлению мира должен быть вывод российских оккупационных войск с территории полуострова

- заявили в Меджлисе.

Также добавили, что обсуждение любых вопросов будущего Крыма должно происходить только с участием и с согласия Украинского государства  и коренного крымскотатарского народа.

Дополнение 

Также на заявление по Крыму отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. 

Крым - это Украина. россия нарушила международное право и должна отвечать за это

- написал Ермак в Telegram. 
Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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