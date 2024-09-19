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Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН для референдуму: в Меджлісі відреагували

Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН для референдуму: в Меджлісі відреагували

Київ • УНН

 • 16068 перегляди

Глава МЗС Польщі запропонував передати Крим під мандат ООН для референдуму. Меджліс кримськотатарського народу назвав цю ідею неприпустимою та такою, що суперечить інтересам України.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН для організації референдуму про те, хто є його законними жителями. В  Меджлісі кримськотатарського народу заявили, подібні заяви є "неприпустимими та цинічними". Про це йдеться у заяві голови Меджлісу Рефата Чубарова, передає УНН

Деталі

Як йдеться у заяві, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно припустив, що задля припинення війни росії проти України, наша держава має поступитися Кримом. Інакше розцінити слова польського дипломата не представляється можливим, вказали у Меджлісі. 

Зокрема, він пропонує передати Кримський півострів "під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями".

Меджліс кримськотатарського народу вважає подібні заяви неприпустимими та цинічними. Такими, що не відповідають ані національним інтересам України, ані правам та інтересам корінного кримськотатарського народу України

- вказали в Меджлісі.

В Меджлісі наголосили, що згідно з національним законодавством України та міжнародним правом "законними жителями" Криму є виключно громадяни України та особи, які в законний спосіб оформили своє постійне або тимчасове перебування на українській території, що підтверджується у встановленому українським законодавством порядку. Тому будь-які інші спроби встановлення законності проживання людини в українському Криму не потрібні та недоцільні.

Ми впевнені, що будь-які пропозиції щодо вирішення питання припинення війни росії проти України, досягнення миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності, відновлення порушених прав і свобод українських громадян на окупованих територіях має відбуватися на основі національного законодавства України та міжнародного права. Крим – це тимчасово окупована території України і першим кроком до встановлення миру має бути виведення російських окупаційних військ з території півострова

- заявили в Меджлісі.

Також додали, що обговорення будь-яких питань майбутнього Криму має відбуватися лише за участю та згодою Української держави  та корінного кримськотатарського народу.

Доповнення 

Також на заяву щодо Криму відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. 

Крим - це Україна. росія порушила міжнародне право і має відповідати за це

- написав Єрмак у Telegram. 
Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоПолітика
radoslav-sikorskyiРадослав Сікорський
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
krymКрим
ukrainaУкраїна
polshchaПольща

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