Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН для референдуму: в Меджлісі відреагували

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН для організації референдуму про те, хто є його законними жителями. В Меджлісі кримськотатарського народу заявили, подібні заяви є "неприпустимими та цинічними". Про це йдеться у заяві голови Меджлісу Рефата Чубарова, передає УНН.

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Як йдеться у заяві, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно припустив, що задля припинення війни росії проти України, наша держава має поступитися Кримом. Інакше розцінити слова польського дипломата не представляється можливим, вказали у Меджлісі.

Зокрема, він пропонує передати Кримський півострів "під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями".

Меджліс кримськотатарського народу вважає подібні заяви неприпустимими та цинічними. Такими, що не відповідають ані національним інтересам України, ані правам та інтересам корінного кримськотатарського народу України - вказали в Меджлісі.

В Меджлісі наголосили, що згідно з національним законодавством України та міжнародним правом "законними жителями" Криму є виключно громадяни України та особи, які в законний спосіб оформили своє постійне або тимчасове перебування на українській території, що підтверджується у встановленому українським законодавством порядку. Тому будь-які інші спроби встановлення законності проживання людини в українському Криму не потрібні та недоцільні.

Ми впевнені, що будь-які пропозиції щодо вирішення питання припинення війни росії проти України, досягнення миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності, відновлення порушених прав і свобод українських громадян на окупованих територіях має відбуватися на основі національного законодавства України та міжнародного права. Крим – це тимчасово окупована території України і першим кроком до встановлення миру має бути виведення російських окупаційних військ з території півострова - заявили в Меджлісі.

Також додали, що обговорення будь-яких питань майбутнього Криму має відбуватися лише за участю та згодою Української держави та корінного кримськотатарського народу.

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Також на заяву щодо Криму відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак.