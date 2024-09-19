МЗС України відкидає пропозицію про референдум в Криму під мандатом ООН: "Крим - це Україна. Крапка"
Київ • УНН
МЗС України відреагувало на пропозицію польського міністра про передачу Криму під мандат ООН. За МЗС, територіальна цілісність України не підлягає обговоренню.
У МЗС України зреагували на пропозицію польського міністра передати Крим під мандат ООН, щоб провести там "чесний референдум". Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.
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Територіальна цілісність України ніколи не була і не може бути предметом для обговорення чи компромісів. Крим - це Україна. Крапка
У відомстві підкреслили, що за Україною стоять її Сили Оборони, міжнародні партнери, Статут ООН та міжнародне право. Крим є ключовим елементом європейської безпеки, а її повне відновлення можливе лише після звільнення всієї української території, включаючи тимчасово окупований півострів.
Очікуємо подальшої рішучої підтримки партнерів, щоб примусити росію повернутися до поваги до міжнародного права і Статуту ООН, вивести свої війська та озброєння з усієї суверенної території України та відновити її територіальну цілісність, а також притягнути росію до відповідальності за її агресію проти України і за всі скоєні злочини
Міністерство також закликало світову спільноту зосередити всі зусилля на досягненні цих цілей, а не на задоволенні вимог кремля за рахунок інтересів України та порушення міжнародного права.
Крім того, МЗС нагадало, що Президент України запропонував Формулу миру, яка визначає чіткий шлях до справедливого і тривкого миру для України та всього світу. МЗС закликало всіх, хто підтримує міжнародне право, долучитися до впровадження цієї ініціативи як єдиного способу відновлення миру в Європі.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Польщі запропонував передати Крим під управління ООН для проведення референдуму.
Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН для референдуму: в Меджлісі відреагували19.09.24, 16:56 • 16068 переглядiв