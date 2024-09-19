МЗС України відкидає пропозицію про референдум в Криму під мандатом ООН: "Крим - це Україна. Крапка"

У МЗС України зреагували на пропозицію польського міністра передати Крим під мандат ООН, щоб провести там "чесний референдум". Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.

Деталі

Територіальна цілісність України ніколи не була і не може бути предметом для обговорення чи компромісів. Крим - це Україна. Крапка

У відомстві підкреслили, що за Україною стоять її Сили Оборони, міжнародні партнери, Статут ООН та міжнародне право. Крим є ключовим елементом європейської безпеки, а її повне відновлення можливе лише після звільнення всієї української території, включаючи тимчасово окупований півострів.

Очікуємо подальшої рішучої підтримки партнерів, щоб примусити росію повернутися до поваги до міжнародного права і Статуту ООН, вивести свої війська та озброєння з усієї суверенної території України та відновити її територіальну цілісність, а також притягнути росію до відповідальності за її агресію проти України і за всі скоєні злочини