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МЗС України відкидає пропозицію про референдум в Криму під мандатом ООН: "Крим - це Україна. Крапка"

Київ • УНН

 • 41507 перегляди

МЗС України відреагувало на пропозицію польського міністра про передачу Криму під мандат ООН. За МЗС, територіальна цілісність України не підлягає обговоренню.

У МЗС України зреагували  на пропозицію польського міністра передати Крим під мандат ООН, щоб провести там "чесний референдум". Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.

Деталі

Територіальна цілісність України ніколи не була і не може бути предметом для обговорення чи компромісів. Крим - це Україна. Крапка

- зазначено у заяві МЗС.

У відомстві підкреслили, що за Україною стоять її Сили Оборони, міжнародні партнери, Статут ООН та міжнародне право. Крим є ключовим елементом європейської безпеки, а її повне відновлення можливе лише після звільнення всієї української території, включаючи тимчасово окупований півострів.

Очікуємо подальшої рішучої підтримки партнерів, щоб примусити росію повернутися до поваги до міжнародного права і Статуту ООН, вивести свої війська та озброєння з усієї суверенної території України та відновити її територіальну цілісність, а також притягнути росію до відповідальності за її агресію проти України і за всі скоєні злочини

- підкреслили у МЗС.

Міністерство також закликало світову спільноту зосередити всі зусилля на досягненні цих цілей, а не на задоволенні вимог кремля за рахунок інтересів України та порушення міжнародного права.

Крім того, МЗС нагадало, що Президент України запропонував Формулу миру, яка визначає чіткий шлях до справедливого і тривкого миру для України та всього світу. МЗС закликало всіх, хто підтримує міжнародне право, долучитися до впровадження цієї ініціативи як єдиного способу відновлення миру в Європі.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Польщі запропонував передати Крим під управління ООН для проведення референдуму. 

Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН для референдуму: в Меджлісі відреагували19.09.24, 16:56 • 16068 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
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