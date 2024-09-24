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Комісія ООН виявили нові докази масових катувань українців росіянами

Комісія ООН виявили нові докази масових катувань українців росіянами

Київ • УНН

 • 81894 перегляди

Комісія ООН знайшла докази систематичних катувань українців російською владою на окупованих територіях і в рф. Виявлено поширені схеми тортур, включаючи сексуальне насильство, в місцях позбавлення волі.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні виявила нові докази, які свідчать про поширені схеми застосування катувань російською владою проти українських цивільних та військовополонених на окупованих українських територіях і в рф. Про це йдеться у новому звіті Комісії, пише УНН.

Деталі

Як заявила в понеділок Комісія у своєму останньому оновленні для Ради з прав людини, широке географічне охоплення та поширені схеми застосування катувань демонструють, що катування проводили як звичайну і прийнятну практику з почуттям безкарності.

Подальше розслідування Комісією випадків катувань свідчить про те, що російська влада застосовувала їх в тих областях України, які взяла під свій контроль. Нові докази підтверджують попередній висновок Комісії про те, що катування, вчинені російською владою, були широко розповсюджені,

- йдеться в пресрелізі.

Зазначено, що Комісія виявила додаткові загальні елементи в застосуванні катувань російською владою, підтвердивши попередні висновки про систематичний характер цих дій. Одним із таких елементів є повторювана практика насильницьких методів у місцях позбавлення волі в рф, де тримають полонених з України. Зазначається, що ця практика спостерігається в кількох великих пенітенціарних установах на окупованих територіях України.

В ООН наголосили, що загальний елемент, який випливає з доказів, свідчить про скоординоване залучення працівників конкретних служб рф до катувань у всіх місцях позбавлення волі, які розслідує Комісія.

Наступна спільна риса - це систематичне застосування сексуального насильства переважно щодо чоловіків як одного з методів катувань, що спостерігається майже у всіх цих місцях ув'язнення. Крім того, Комісія бере до відома свідчення колишніх ув'язнених про співробітників пенітенціарних установ у рф, які вказують на накази про жорстоке поводження,

- заявили в Комісії.

Свідчення також показують, що в деяких місцях ув'язнення накази про жорстоке поводження віддавали високопоставлені представники російської влади, які або схвалювали, або не вживали заходів для припинення такого поводження.

Потерпілий (цивільна особа), який зазнав катувань протягом десяти днів поспіль, повідомив Комісії: "Найстрашніше це те, що злочинці робили все мовчки і професійно. Так я зрозумів, що вони катували багатьох, і вони нас навіть за людей не вважали".

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Комісія також продовжує документувати напади із застосуванням зброї вибухової дії на цивільні об'єкти в населених районах, що призводить до руйнівних наслідків. Вона розслідувала удари, під час яких постраждали медичні заклади, об'єкти культури, житлові будинки та супермаркети на підконтрольних Україні територіях.

Продовжуючи розслідування масштабних нападів рф на енергетичну інфраструктуру України, частина яких спричинила перебої в поданні електроенергії та торкнулася мільйонів громадян, Комісія виявила нові докази впливу цих атак на здоров'я і благополуччя населення. Відключення електроенергії особливо позначилися на вразливих групах населення. Також перебої в електропостачанні призвели до порушення онлайн-освіти, що особливо сильно позначилося на переміщених дітях і дітях з інвалідністю, які частіше покладаються на дистанційне навчання.

Комісія знову наголосила на важливості продовження розслідувань, виявлення винних і притягнення до відповідальності, а також надання всебічної підтримки постраждалим. Вона закликає всі сторони до співпраці та координації зусиль з цих важливих питань,

- зазначили в ООН.

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Ольга Розгон

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