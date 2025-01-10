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На сессии ПАСЕ состоятся слушания по украинским пленным

На сессии ПАСЕ состоятся слушания по украинским пленным

Киев  •  УНН

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В январе на сессии ПАСЕ состоятся совместные слушания трех комитетов по украинским пленным. На слушаниях рассмотрят вопросы пыток, бесчеловечного обращения с военнопленными и заложниками.

Во время январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы состоятся совместные слушания трех комитетов по украинским пленным. Об этом сообщила глава комитета ПАСЕ по культуре, науке, образованию и медиа, народный депутат Евгения Кравчук в Facebook, пишет УНН.

Детали

«Во время январской сессии ПАСЕ пройдут совместные слушания трех комитетов по украинским пленным. Только что получила подтверждение, что мое предложение совместного заседания комитета культуры, политического комитета и комитета по юридическим вопросам ПАСЕ удастся реализовать!» - написала Кравчук.

По ее словам, члены комитетов «заслушают спикеров из Украины на темы плена, пыток, бесчеловечного обращения с военнопленными и гражданскими заложниками». «И конечно, поднимем мою тему относительно пленных украинских журналистов», - указала Кравчук.

Как отметила Кравчук, на слушаниях по ее приглашению выступит Максим Буткевич, который был освобожден из российского плена в октябре 2024 года.

ПАСЕ приняла резолюцию по украинским гражданским и военнопленным02.10.24, 19:35 • 16576 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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