ПАСЕ начинает зимнюю сессию: на голосование запланированы актуальные для Украины резолюции
Киев • УНН
В Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ, где Украина будет в центре внимания. Запланированы дебаты по справедливому миру, слушания о военнопленных и презентация Львова как молодежной столицы Европы 2025.
Во французском Страсбурге стартует зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы - Украина в центре внимания, сообщила народный депутат, глава комитета ПАСЕ по культуре, науке, образованию и медиа, вице-президент ALDE Евгения Кравчук, пишет УНН.
Детали
"Дебаты по справедливому миру для Украины, выступления бывших пленных, которых удалось освободить из рф, и презентация "Львов - Молодежная столица Европы 2025". Украинская делегация готовится к активной работе в Страсбурге в зимней сессии ПАСЕ. Традиционно имеем ряд важных для Украины проектов резолюций и планируемых мероприятий", - написала Кравчук в Facebook.
"На голосование выносятся актуальные для Украины резолюции: "Потребность в обновленном международном порядке, основанном на правилах", "Многоаспектность в памяти и историческом образовании для демократического гражданства" и другие", - отметила парламентарий, которую цитируют в политсиле, которую она представляет.
Кроме того, акцентировала Кравчук, украинская делегация инициировала проведение срочных дебатов о роли Европы в обеспечении справедливого и прочного мира в Украине, по итогам которых должна быть принята соответствующая резолюция.
Также в повестке дня зимней сессии ПАСЕ, рассказала она, - совместные слушания четырех комитетов ПАСЕ на тему "Украинские военнопленные, журналисты и другие гражданские лица, находящиеся в плену рф". Ожидаются показания тех, кто пережил российский плен, - Максима Буткевича, Ление Умеровой, Юлиана Пилипея.
На полях зимней сессии ПАСЕ, добавила вице-президент ALDE, состоится мероприятие "Молодежь, Украина, Европа: Достижение совершеннолетия во время войны. Как адаптироваться европейской молодежной политике?".
"Это о нашей молодежи и молодежной политике, а также программе, которую подготовил Львов в рамках мероприятий "Львов - молодежная столица Европы 2025". Кроме того, еще больше двусторонних встреч с партнерами и адвокации интересов Украины", - подытожила Кравчук.
На сессии ПАСЕ состоятся слушания по украинским пленным10.01.25, 16:27 • 24389 просмотров