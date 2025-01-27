ПАСЕ начинает зимнюю сессию: на голосование запланированы актуальные для Украины резолюции

ukenru
Эксклюзив
Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля
10:25 • 18684 просмотра

Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля

Эксклюзив
Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону
09:50 • 40584 просмотра

Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону

Эксклюзив
НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК
07:50 • 74351 просмотра

НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа
07:44 • 87238 просмотра

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
26 января, 19:46 • 122908 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 200965 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 202180 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 285190 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 161804 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 132433 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Враг продвинулся вперед: DeepState обновил карту боевых действий

Враг продвинулся вперед: DeepState обновил карту боевых действий

27 января, 01:32 • 67508 просмотра
ISW: Захват Великой Новоселки может указать на будущие планы рф

ISW: Захват Великой Новоселки может указать на будущие планы рф

27 января, 03:56 • 111692 просмотра
Местные уезжают, мигранты приезжают: россия меняет этнический состав населения на ВОТ

Местные уезжают, мигранты приезжают: россия меняет этнический состав населения на ВОТ

27 января, 04:19 • 116647 просмотра
Десятки украинских БпЛА этой ночью атаковали россию: где гремели взрывы

Десятки украинских БпЛА этой ночью атаковали россию: где гремели взрывы

27 января, 04:51 • 105437 просмотра
Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

07:53 • 75595 просмотра
публикации
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 184122 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 285185 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 286381 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 251686 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 306884 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

07:53 • 75595 просмотра
Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

26 января, 10:05 • 121286 просмотра
Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

25 января, 16:26 • 132400 просмотра
Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

25 января, 13:30 • 130920 просмотра
Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

25 января, 09:30 • 130681 просмотра
Актуальное
ПАСЕ начинает зимнюю сессию: на голосование запланированы актуальные для Украины резолюции

ПАСЕ начинает зимнюю сессию: на голосование запланированы актуальные для Украины резолюции

Киев  •  УНН

 • 12484 просмотра

Read in English

В Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ, где Украина будет в центре внимания. Запланированы дебаты по справедливому миру, слушания о военнопленных и презентация Львова как молодежной столицы Европы 2025.

Во французском Страсбурге стартует зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы - Украина в центре внимания, сообщила народный депутат, глава комитета ПАСЕ по культуре, науке, образованию и медиа, вице-президент ALDE Евгения Кравчук, пишет УНН.

Детали

"Дебаты по справедливому миру для Украины, выступления бывших пленных, которых удалось освободить из рф, и презентация "Львов - Молодежная столица Европы 2025". Украинская делегация готовится к активной работе в Страсбурге в зимней сессии ПАСЕ. Традиционно имеем ряд важных для Украины проектов резолюций и планируемых мероприятий", - написала Кравчук в Facebook.

"На голосование выносятся актуальные для Украины резолюции: "Потребность в обновленном международном порядке, основанном на правилах", "Многоаспектность в памяти и историческом образовании для демократического гражданства" и другие", - отметила парламентарий, которую цитируют в политсиле, которую она представляет.

Кроме того, акцентировала Кравчук, украинская делегация инициировала проведение срочных дебатов о роли Европы в обеспечении справедливого и прочного мира в Украине, по итогам которых должна быть принята соответствующая резолюция.

Также в повестке дня зимней сессии ПАСЕ, рассказала она, - совместные слушания четырех комитетов ПАСЕ на тему "Украинские военнопленные, журналисты и другие гражданские лица, находящиеся в плену рф". Ожидаются показания тех, кто пережил российский плен, - Максима Буткевича, Ление Умеровой, Юлиана Пилипея.

На полях зимней сессии ПАСЕ, добавила вице-президент ALDE, состоится мероприятие "Молодежь, Украина, Европа: Достижение совершеннолетия во время войны. Как адаптироваться европейской молодежной политике?".

"Это о нашей молодежи и молодежной политике, а также программе, которую подготовил Львов в рамках мероприятий "Львов - молодежная столица Европы 2025". Кроме того, еще больше двусторонних встреч с партнерами и адвокации интересов Украины", - подытожила Кравчук.

На сессии ПАСЕ состоятся слушания по украинским пленным10.01.25, 16:27 • 24389 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
frantsiyaФранция
ukrainaУкраина
lvovЛьвов

Обратиться по вопросам размещения рекламы