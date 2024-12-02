Массовые отставки послов Грузии в странах ЕС: что происходит?

Послы Грузии в ряде стран ЕС подают в отставку из-за решения правительства. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает УНН.

Детали

Поэтому послы государства в нескольких странах Евросоюза подали в отставку, протестуя против решения правительства приостановить процесс вступления в ЕС до 2028 года.

- 29 ноября посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили объявил о своей отставке.

- 30 ноября свои полномочия сложил и. о. посла в Италии Ираклий Векуа.

- Посол в Нидерландах Давид Соломония также ушел в отставку.

- 1 декабря отставку объявил посол в США Давид Залкалиани, ранее занимавший пост министра иностранных дел (2018-2022).

Грузия приостанавливает переговоры с ЕС до 2028 года