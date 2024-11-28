Грузия приостанавливает переговоры с ЕС до 2028 года

Правительство Грузии отказывается начинать переговоры с Евросоюзом до конца 2028 года. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает УНН со ссылкой на грузинскую службу "Радио Свобода".

"Сегодня мы приняли решение не ставить вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом на повестку дня до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов Евросоюза.

Конец 2028 года - это время, когда Грузия будет готовой, должным образом подготовленной с экономической точки зрения, начать переговоры о вступлении в Евросоюз в 2030 году", - заявил Ираклий Кобахидзе.

Дополнение

В четверг Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил парламентские выборы 26 октября в Грузии, стране-кандидате на вступление в ЕС. В документе говорится, что волеизъявление не было ни свободным, ни справедливым, и стало еще одним проявлением продолжающегося отступления от демократии в стране, "за что правящая партия "Грузинская мечта" несет полную ответственность".