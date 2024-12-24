"Грузины имеют право двигаться в объединенную Европу": Дуда заверил Зурабишвили в поддержке
Киев • УНН
Президент Польши Анджей Дуда выразил поддержку президенту Грузии Саломе Зурабишвили и ее европейским устремлениям. Он поддержал проведение новых парламентских выборов в Грузии в соответствии с рекомендациями ОБСЕ.
Глава Польши Анджей Дуда выразил поддержку президенту Грузии Саломе Зурабишвили и поддержал проведение новых парламентских выборов в Грузии. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
Дуда сообщил, что обсудил с президентом Саломе Зурабишвили ситуацию в Грузии и заверил ее в поддержке.
Я заверил президента в своей непоколебимой поддержке ее руководства и европейских стремлений грузинского народа. Они имеют неотъемлемое право двигаться в объединенную Европу,
Глава Польши отметил, что путем к решению кризисной ситуации в стране является проведение новых выборов в соответствии с рекомендациями ОБСЕ.
Напомним
Ираклий Кобахидзе требует от Саломе Зурабишвили покинуть президентскую резиденцию до 29 декабря под угрозой уголовной ответственности.
Зато Саломе Зурабишвили заявила "Мы не боимся" в ответ на угрозы заключения от премьера Кобахидзе. Президент поддержала митингующих в Тбилиси и настаивает на назначении новых парламентских выборов.