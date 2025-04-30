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Военные облигации в Дие: украинцы инвестировали 13,5 млрд грн в поддержку государства

Киев • УНН

 • 4786 просмотра

Через Дию украинцы приобрели более 13 млн военных облигаций, инвестировав в государство 13,5 млрд грн с октября 2022 года. Те, кто купил облигации Судак, уже получают выплаты.

Военные облигации в Дие: украинцы инвестировали 13,5 млрд грн в поддержку государства

Украинцы инвестировали в государство более 13 млрд грн через военные обязательства в Дие, приобретя более 13 млн облигаций.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram пишет УНН.

13,5 млрд грн украинцы инвестировали в государство через военные облигации в Дие. Более 13 млн облигаций приобретено в Дие с октября 2022 года

- говорится в сообщении.

Федоров подчеркнул, что те, кто купил облигацию Судак, сегодня уже получают выплаты: сумму вклада плюс прибыль. Он посоветовал реинвестировать его в другие обязательства в Дие.

Каждое предоставление обязательства - это поддержка государства и гарантированная прибыль

- добавил он.

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