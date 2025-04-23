Сколько заработали министры в 2024 году: анализ деклараций от YouControl

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности
Эксклюзив
08:41 • 10561 просмотра

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

07:58 • 16495 просмотра

Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год – Нафтогаз

22 апреля, 18:22 • 41643 просмотра

США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский

22 апреля, 17:32 • 75747 просмотра

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом в Ватикане

22 апреля, 13:40 • 114496 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

Эксклюзив
22 апреля, 09:55 • 103240 просмотра

В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов

22 апреля, 08:27 • 120093 просмотра

Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

Эксклюзив
22 апреля, 07:51 • 174221 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС

21 апреля, 16:24 • 126485 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 227706 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+26°
1м/с
21%
750 мм
Популярные новости

Telegraph: США представят в Лондоне план мирного урегулирования из семи пунктов

23 апреля, 00:27 • 27576 просмотра

Администрация Трампа ликвидировала группу по расследованию военных преступлений рф против Украины - The Washington Post

23 апреля, 01:42 • 33623 просмотра

ГСЧС показала последствия атаки на Полтаву: 3 человека пострадали, повреждены дома и инфраструктура

23 апреля, 03:03 • 25183 просмотра

В Харькове ликвидируют последствия массированных ударов по жилой инфраструктуре: предварительно, без жертв

03:50 • 23365 просмотра

За сутки ВСУ уничтожили 1210 военных и десятки единиц техники

04:31 • 35510 просмотра
публикации

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

06:48 • 16265 просмотра

"Когда энергия — это безопасность". Как украинская компания RSE создает автономную энергетику во время войны

06:22 • 17278 просмотра

Сомнительные мотивы: почему глава АРМА Дума блокирует реформу ведомства?

22 апреля, 14:43 • 63035 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

22 апреля, 13:40 • 114496 просмотра

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

22 апреля, 12:23 • 83042 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубио

Йонас Гар Стёре

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Киев

Запорожье

Реклама
УНН Lite

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 22794 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 22861 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 53211 просмотра

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

22 апреля, 09:58 • 44187 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 89444 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

ТикТок

ЧатГПТ

Financial Times

MIM-104 Patriot

Сколько заработали министры в 2024 году: анализ деклараций от YouControl

Киев • УНН

 • 1136 просмотра

Общая сумма денежных активов чиновников в 2024 году выросла на 13% и составила более 219 млн грн. Самый большой доход задекларировал Алексей Чернышов - 37,5 млн грн.

Сколько заработали министры в 2024 году: анализ деклараций от YouControl

Общая сумма задекларированных денежных активов чиновников в 2024 году составила более 219 млн грн, что на 13% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает YouControl, пишет УНН.

Детали

Аналитики R&D центра YouControl проанализировали декларации действующих членов Кабинета Министров Украины относительно размера дохода, включая зарплату, а также денежные активы за 2023-2024 гг. В прошлом году сумма денежных активов министров составила около 219,4 млн грн и превысила показатель 2023-го на 13%. Также анализ данных свидетельствует о повышении уровня заработной платы чиновников, среднегодовой показатель в 2024 году увеличился на 24%

- сообщает YouControl.

Кто заработал больше всех

Сообщается, что в 2024 году средняя годовая заработная плата членов правительства составляла 1,3 млн грн. При расчете этого показателя не принимались во внимание зарплаты недавно назначенных министров Германа Сметанина и Алексея Чернышова, которые ранее работали в государственных компаниях, где уровень зарплаты выше. 

В среднем уровень заработной платы в 2024 году по сравнению с 2023 годом повысился на 24% у действующих членов Кабмина. При этом, зарплата трех министров в 2024-м уменьшилась более чем на 7%. У 13 представителей из 21 члена правительства более 50% общего дохода состоит из зарплаты

- сообщает YouControl.

Миллионер с уголовным делом. Главный юрист НБУ получил в 2024 году более 6 млн грн только зарплаты 22.04.25, 12:15 • 5008 просмотров

Наличные и валютные сбережения

Наибольший доход за 2024 год в 37,5 млн грн задекларировал вице-премьер-министр Украины - министр национального единства Алексей Чернышов. Более двух третей этой суммы составила зарплата за предыдущую должность в НАК "Нафтогаз Украины". Уровень зарплаты Чернышова увеличился на 15% по сравнению с 2023 годом. Кроме того, среди всех членов Кабмина он больше всего задекларировал денежных активов, где их сумма по итогам 2024 года составляет около 137 млн грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль задекларировал доход в 2024 году в размере 9,7 млн грн. Данный показатель увеличился по сравнению с 2023 годом на 8,7%. В частности, это связано с увеличением заработной платы на 16%. Также на это повлиял доход от отчуждения движимого имущества его жены Екатерины. Доход от предпринимательской деятельности Екатерины Шмыгаль в 7,46 млн грн составляет основную часть дохода семьи премьер-министра. Размер денежных активов в 2024 году составляет 16,4 млн грн, основную часть которых составляют наличные сбережения в долларах Дениса и Екатерины Шмыгаль — $140 тыс и $242 тыс соответственно.

Кравченко: сумма задекларированных доходов выросла на 59%, миллионеров - более 7 тысяч15.04.25, 13:59 • 9033 просмотра

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин Доход задекларировал заработную плату в размере 7,4 млн грн в 2024 году. Уровень дохода  Германа Сметанина в 2024 году повысился на 17% по сравнению с аналогичным показателем 2023-го. По сравнению с 2023 годом, зарплата Сметанина уменьшилась на 7.4%. В 2024 году Сметаниным задекларированы 4,4 млн грн денежных активов, что в 3 раза больше, чем аналогичный показатель предыдущего года. Рост произошел за счет увеличения наличных сбережений в долларах и средств, размещенных на банковских счетах.

Министр обороны Рустем Умеров задекларировал 6,8 млн грн. И как отмечает YouControl, несмотря на то, что Умеров входит в пятерку министров с наибольшим по уровню дохода в 2024 году, он является одним из 4 чиновников, у которых этот показатель уменьшился по сравнению с 2023 годом. В частности, задекларированный размер денежных активов министра обороны в 2024 году составляет 4,4 млн грн, что на 23% меньше, чем в 2023-м.

Пятерку среди членов правительства по сумме дохода закрывает  Михаил Федоров. За 2024 год он задекларировал почти 6 млн грн, что почти в 2 раза больше, чем показатель 2023 года. По информации, уровень зарплаты господина Федорова в 2024 году увеличился почти на 14% по сравнению с 2023 годом.

Значительную часть (81%) от общего дохода в декларации за 2024 год составляет доход его жены от предпринимательской деятельности. А вот размер денежных активов, указанных в декларации Михаила Федорова за 2024 год, в 1,6 раза меньше, чем в 2023-м и составляют более 900 тыс грн.

НАПК начнет проверку деклараций за 2024 год с мая: что важно знать09.04.25, 12:36 • 9388 просмотров

Более чем в 2 раза увеличились доходы министра Кабинета Министров Украины Олега Немчинова, министра иностранных дел Андрея Сибиги,  первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко, вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексея Кулебы. 

Также на 38% вырос доход министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Светланы Гринчук.  

Лидерами по росту суммы заработной платы в 2024 году стали, вышеупомянутые Светлана Гринчук (71%), Рустем Умеров (65%), Андрей Сибига (55%) и Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова (52%). Заметим, что у всех, кроме министра обороны, доход преимущественно состоит из заработной платы

- сообщает YouControl.

У нескольких министров зарплата составляет более 80% от общего дохода:

Виктор Ляшко, министр здравоохранения - зарплата выросла на 25% и составляет 1,5 млн грн. Денежные активы уменьшились с 2,2 млн грн до 700 тыс грн. Читайте также: Порошенко за 2024 год обогатился на 4,6 млрд гривен, треть из этих средств он вывел за границу.

Игорь Клименко, министр внутренних дел - доход почти не изменился: 1,8 млн грн, из них 1,6 млн грн - зарплата. Денежные активы выросли на 20% до 6,8 млн грн.

Николай Точицкий, министр культуры и стратегических коммуникаций - зарплата снизилась на 7,5% и составила 1,2 млн грн. Общий доход уменьшился на 4,4%.

Герман Галущенко, министр энергетики - зарплата выросла на 26% до 1,6 млн грн, но общий доход упал втрое из-за отсутствия других источников. Денежные активы составляют 15,1 млн грн.

Снижение размера дохода в 2024 году произошло еще у министра молодежи и спорта Матвея Бидного. Сумма его дохода уменьшилась на 18% за счет уменьшения заработной платы его жены Виктории Дашутиной.  

Рост общей суммы денежных активов более чем в 2 раза в 2024 году произошел у 6 членов Кабинета Министров. Это вышеупомянутые Юлия Свириденко, Олег Немчинов и Герман Сметанин, а также, министр финансов Сергей Марченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина, министр социальной политики Оксана Жолнович. 

Виталий Кличко задекларировал более 1,2 млн грн зарплаты и белый рояль31.03.25, 20:27 • 36151 просмотр

Общий доход в 2024 году Министра образования и науки  Оксена Лисового составляет 2,1 млн грн, что на 17,5% больше, чем в 2023-м, преимущественно за счет дохода членов семьи. Зарплата в МОН выросла на 420 тыс грн, впрочем совокупный показатель зарплаты уменьшился на 7,2% (на 102 тыс грн) из-за прекращения работы в НЦ "Малая академия наук Украины". 

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в 2024 году задекларировал 4,9 млн грн дохода — на 9% больше, чем в 2023-м. Заработная плата министра составила 1,3 млн грн, что на 10% больше, чем в прошлом году. В то же время сумма денежных активов Коваля почти не изменилась — 10,9 млн грн.

Ким задекларировал четыре квартиры в Николаеве и более 1,7 миллиона заработной платы31.03.25, 15:16 • 45100 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Экономикаполитика
Рустем Умєров
Михаил Федоров
Нафтогаз
Виктор Ляшко
Герман Галущенко
Денис Шмыгаль
Brent
$68.51
Bitcoin
$94,288.30
S&P 500
$5,284.53
Tesla
$237.88
Газ TTF
$34.47
Золото
$3,333.01
Ethereum
$1,791.33