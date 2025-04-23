Сколько заработали министры в 2024 году: анализ деклараций от YouControl

Общая сумма задекларированных денежных активов чиновников в 2024 году составила более 219 млн грн, что на 13% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает YouControl, пишет УНН.

Детали

Аналитики R&D центра YouControl проанализировали декларации действующих членов Кабинета Министров Украины относительно размера дохода, включая зарплату, а также денежные активы за 2023-2024 гг. В прошлом году сумма денежных активов министров составила около 219,4 млн грн и превысила показатель 2023-го на 13%. Также анализ данных свидетельствует о повышении уровня заработной платы чиновников, среднегодовой показатель в 2024 году увеличился на 24% - сообщает YouControl.

Кто заработал больше всех

Сообщается, что в 2024 году средняя годовая заработная плата членов правительства составляла 1,3 млн грн. При расчете этого показателя не принимались во внимание зарплаты недавно назначенных министров Германа Сметанина и Алексея Чернышова, которые ранее работали в государственных компаниях, где уровень зарплаты выше.

В среднем уровень заработной платы в 2024 году по сравнению с 2023 годом повысился на 24% у действующих членов Кабмина. При этом, зарплата трех министров в 2024-м уменьшилась более чем на 7%. У 13 представителей из 21 члена правительства более 50% общего дохода состоит из зарплаты - сообщает YouControl.

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Наличные и валютные сбережения

Наибольший доход за 2024 год в 37,5 млн грн задекларировал вице-премьер-министр Украины - министр национального единства Алексей Чернышов. Более двух третей этой суммы составила зарплата за предыдущую должность в НАК "Нафтогаз Украины". Уровень зарплаты Чернышова увеличился на 15% по сравнению с 2023 годом. Кроме того, среди всех членов Кабмина он больше всего задекларировал денежных активов, где их сумма по итогам 2024 года составляет около 137 млн грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль задекларировал доход в 2024 году в размере 9,7 млн грн. Данный показатель увеличился по сравнению с 2023 годом на 8,7%. В частности, это связано с увеличением заработной платы на 16%. Также на это повлиял доход от отчуждения движимого имущества его жены Екатерины. Доход от предпринимательской деятельности Екатерины Шмыгаль в 7,46 млн грн составляет основную часть дохода семьи премьер-министра. Размер денежных активов в 2024 году составляет 16,4 млн грн, основную часть которых составляют наличные сбережения в долларах Дениса и Екатерины Шмыгаль — $140 тыс и $242 тыс соответственно.

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Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин Доход задекларировал заработную плату в размере 7,4 млн грн в 2024 году. Уровень дохода Германа Сметанина в 2024 году повысился на 17% по сравнению с аналогичным показателем 2023-го. По сравнению с 2023 годом, зарплата Сметанина уменьшилась на 7.4%. В 2024 году Сметаниным задекларированы 4,4 млн грн денежных активов, что в 3 раза больше, чем аналогичный показатель предыдущего года. Рост произошел за счет увеличения наличных сбережений в долларах и средств, размещенных на банковских счетах.

Министр обороны Рустем Умеров задекларировал 6,8 млн грн. И как отмечает YouControl, несмотря на то, что Умеров входит в пятерку министров с наибольшим по уровню дохода в 2024 году, он является одним из 4 чиновников, у которых этот показатель уменьшился по сравнению с 2023 годом. В частности, задекларированный размер денежных активов министра обороны в 2024 году составляет 4,4 млн грн, что на 23% меньше, чем в 2023-м.

Пятерку среди членов правительства по сумме дохода закрывает Михаил Федоров. За 2024 год он задекларировал почти 6 млн грн, что почти в 2 раза больше, чем показатель 2023 года. По информации, уровень зарплаты господина Федорова в 2024 году увеличился почти на 14% по сравнению с 2023 годом.

Значительную часть (81%) от общего дохода в декларации за 2024 год составляет доход его жены от предпринимательской деятельности. А вот размер денежных активов, указанных в декларации Михаила Федорова за 2024 год, в 1,6 раза меньше, чем в 2023-м и составляют более 900 тыс грн.

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Более чем в 2 раза увеличились доходы министра Кабинета Министров Украины Олега Немчинова, министра иностранных дел Андрея Сибиги, первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко, вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексея Кулебы.

Также на 38% вырос доход министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Светланы Гринчук.

Лидерами по росту суммы заработной платы в 2024 году стали, вышеупомянутые Светлана Гринчук (71%), Рустем Умеров (65%), Андрей Сибига (55%) и Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова (52%). Заметим, что у всех, кроме министра обороны, доход преимущественно состоит из заработной платы - сообщает YouControl.

У нескольких министров зарплата составляет более 80% от общего дохода:

Виктор Ляшко, министр здравоохранения - зарплата выросла на 25% и составляет 1,5 млн грн. Денежные активы уменьшились с 2,2 млн грн до 700 тыс грн. Читайте также: Порошенко за 2024 год обогатился на 4,6 млрд гривен, треть из этих средств он вывел за границу.

Игорь Клименко, министр внутренних дел - доход почти не изменился: 1,8 млн грн, из них 1,6 млн грн - зарплата. Денежные активы выросли на 20% до 6,8 млн грн.

Николай Точицкий, министр культуры и стратегических коммуникаций - зарплата снизилась на 7,5% и составила 1,2 млн грн. Общий доход уменьшился на 4,4%.

Герман Галущенко, министр энергетики - зарплата выросла на 26% до 1,6 млн грн, но общий доход упал втрое из-за отсутствия других источников. Денежные активы составляют 15,1 млн грн.

Снижение размера дохода в 2024 году произошло еще у министра молодежи и спорта Матвея Бидного. Сумма его дохода уменьшилась на 18% за счет уменьшения заработной платы его жены Виктории Дашутиной.

Рост общей суммы денежных активов более чем в 2 раза в 2024 году произошел у 6 членов Кабинета Министров. Это вышеупомянутые Юлия Свириденко, Олег Немчинов и Герман Сметанин, а также, министр финансов Сергей Марченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина, министр социальной политики Оксана Жолнович.

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Общий доход в 2024 году Министра образования и науки Оксена Лисового составляет 2,1 млн грн, что на 17,5% больше, чем в 2023-м, преимущественно за счет дохода членов семьи. Зарплата в МОН выросла на 420 тыс грн, впрочем совокупный показатель зарплаты уменьшился на 7,2% (на 102 тыс грн) из-за прекращения работы в НЦ "Малая академия наук Украины".

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в 2024 году задекларировал 4,9 млн грн дохода — на 9% больше, чем в 2023-м. Заработная плата министра составила 1,3 млн грн, что на 10% больше, чем в прошлом году. В то же время сумма денежных активов Коваля почти не изменилась — 10,9 млн грн.

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