Миллионер с уголовным делом. Главный юрист НБУ получил в 2024 году более 6 млн грн только зарплаты

Директор юридического департамента Национального банка Украины Александр Зима, против которого полиция расследует уголовное дело за злоупотребление властью или служебным положением, что привело к тяжким последствиям, за прошлый год получил почти 6,2 млн грн зарплаты, пишет УНН.

Согласно данным декларации Зимы за 2024 год, он в прошлом году получил 6 198 238 гривен зарплаты в Нацбанке.

Кроме того, в прошлом году главный юрист НБУ получил 36 585 грн процентов, 164 046 гривен пенсионных взносов от НБУ, 35 274 гривен от корпоративного негосударственного пенсионного фонда Национального банка. Еще 2 142 057 гривен составили доходы в размере номинальной стоимости погашенных ОВГЗ.

Таким образом в прошлом году суммарно доходы главного юриста НБУ Александра Зимы составили более 8,5 миллионов гривен.

Интересно, что как и в предыдущие годы Александр Зима не указывает никаких доходов его жены Екатерины Зимы.

Согласно данным декларации, в прошлом году главный юрист НБУ хранил 170 000 долларов наличными. На банковских счетах у Зимы 35 870 фунтов стерлингов и более 1,6 миллиона гривен. Кроме того, в золотых слитках он хранит еще 724 161 гривен.

Стоит заметить, что в прошлом году он оплатил обучение дочери Анастасии в Великобритании на общую сумму почти 1,4 млн гривен.

Возможно такие доходы директора юридического департамента Нацбанка не вызвали бы удивления и возмущения если бы не одно "но". С конца 2023 года против Александра Зимы расследуется уголовное производство, открытое по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, что привело к тяжким последствиям).

Дело открыто из-за его письма в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В документе Зима, который является одновременно директором юридического департамента НБУ и председателем Административного совета ФГВФЛ, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкорд" против НБУ. Эти иски касались отмены штрафов на сумму почти 63,5 миллиона гривен и были поданы еще до решения о ликвидации банка.

Фонд гарантирования вкладов прислушался к этой рекомендации и отозвал иски, что, по словам соучредительницы банка "Конкорд" Елены Соседки, лишило акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Осенью прошлого года дело Зимы передали из ГБР на расследование Печерскому управлению полиции г. Киева. Правоохранители сообщили УНН, что планируют допросить главного юриста НБУ, а после вручения ему уведомления о подозрении следователи вероятно будут обращаться с ходатайством в суд об отстранении Зимы от исполнения обязанностей директора юридического департамента НБУ. Следователи также признали соучредительниц "Конкорда" Елену и Юлию Соседок потерпевшими в этом уголовном производстве, чем подтвердили, что действия Зимы нанесли вред.

Как свидетельствует декларация Зимы, он до сих пор не отстранен от должности и продолжает работать в Нацбанке несмотря на уголовное дело из-за вероятного служебного преступления.