Мільйонер із кримінальною справою. Головний юрист НБУ отримав у 2024 році понад 6 млн грн тільки зарплати

Директор юридичного департаменту Національного банку України Олександр Зима, проти якого поліція розслідує кримінальну справу за зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, за минулий рік отримав майже 6,2 млн грн зарплати, пише УНН.

Відповідно до даних декларації Зими за 2024 рік, він минулого року отримав 6 198 238 гривень зарплати у Нацбанку.

Окрім того, минулого року головний юрист НБУ отримав 36 585 грн відсотків, 164 046 гривень пенсійних внесків від НБУ, 35 274 гривень від корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку. Ще 2 142 057 гривень склали доходи у розмірі номінальної вартості погашених ОВДП.

Таким чином минулого року сумарно доходи головного юриста НБУ Олександра Зими склали понад 8,5 мільйонів гривень.

Цікаво, що як і в попередні роки Олександр Зима не вказує жодних доходів його дружини Катерини Зими.

Відповідно до даних декларації, минулого року головний юрист НБУ зберігав 170 000 доларів готівкою. На банківських рахунках у Зими 35 870 фунтів стерлінгів та понад 1,6 мільйона гривень. Окрім того, у золотих злитках він зберігає ще 724 161 гривень.

Варто зауважити, що минулого року він оплатив навчання дочки Анастасії у Великій Британії на загальну суму майже 1,4 млн гривень.

Можливо такі статки директора юридичного департаменту Нацбанку не викликали б здивування і обурення якби не одне "але". З кінця 2023 року проти Олександра Зими розслідується кримінальне провадження, відкрите за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків).

Справа відкрита через його лист до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). У документі Зима, який є одночасно директором юридичного департаменту НБУ та головою Адміністративної ради ФГВФО, від імені Нацбанку рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкорд" проти НБУ. Ці позови стосувалися скасування штрафів на суму майже 63,5 мільйона гривень і були подані ще до рішення про ліквідацію банку.

Фонд гарантування вкладів дослухався до цієї рекомендації і відкликав позови, що, за словами співзасновниці банку "Конкорд" Олени Сосєдки, позбавило акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Восени минулого року справу Зими передали з ДБР на розслідування Печерському управлінню поліції м. Києва. Правоохоронці повідомили УНН, що планують допитати головного юриста НБУ, а після вручення йому повідомлення про підозру слідчі ймовірно звертатимуться із клопотанням до суду щодо відсторонення Зими від виконання обовʼязків директора юридичного департаменту НБУ. Слідчі також визнали співзасновниць "Конкорду" Олену та Юлію Сосєдок потерпілими у цьому кримінальному провадженні, чим підтвердили, що дії Зими нанесли шкоду.

Як свідчить декларація Зими, він досі не відсторонений з посади і продовжує працювати в Нацбанку попри кримінальну справу через ймовірний службовий злочин.