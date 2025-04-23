Скільки заробили міністри у 2024 році: аналіз декларацій

Загальна сума задекларованих грошових активів урядовців у 2024 році склала понад 219 млн грн, що на 13% більше, ніж у попередньому році. Про це повідомляє YouControl, пише УНН.

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Аналітики R&D центру YouControl проаналізували декларації чинних членів Кабінету Міністрів України щодо розміру доходу, включно з зарплатою, а також грошові активи за 2023-2024 рр. Торік сума грошових активів міністрів склала близько 219,4 млн грн та перевищила показник 2023-го на 13%. Також аналіз даних свідчить про підвищення рівня заробітної плати урядовців, середньорічний показник у 2024 році збільшився на 24% - повідомляє YouControl.

Хто заробив найбільше

Повідомляється , що у 2024 році середня річна заробітна плата членів уряду становила 1,3 млн грн. При розрахунку цього показника не брались до уваги зарплати нещодавно призначених міністрів Германа Сметаніна та Олексія Чернишова, які раніше працювали в державних компаніях, де рівень зарплати вищий.

У середньому рівень заробітної плати у 2024 році в порівнянні з 2023 роком підвищився на 24% у діючих членів Кабміну. При цьому, зарплата трьох міністрів у 2024-му зменшилась на понад 7%. У 13 представників з-поміж 21 члена уряду більше ніж 50% загального доходу складається із зарплати -повідомляє YouControl.

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Готівка та валютні заощадження

Найбільший дохід за 2024 рік у 37,5 млн грн задекларував віце-прем'єр-міністр України - міністр національної єдності Олексій Чернишов. Понад дві третини цієї суми склала зарплата за попередню посаду в НАК "Нафтогаз України". Рівень зарплати Чернишова збільшився на 15% в порівнянні з 2023 роком. Крім того, серед усіх членів Кабміну він найбільше задекларував грошових активів, де їхня сума за підсумками 2024 року становить близько 137 млн грн.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль задекларував дохід у 2024 році розміром 9,7 млн грн. Даний показник збільшився порівняно з 2023 роком на 8,7%. Зокрема, це повʼязано зі збільшенням заробітної плати на 16%. Також на це вплинув дохід від відчуження рухомого майна його дружини Катерини. Дохід від підприємницької діяльності Катерини Шмигаль у 7,46 млн грн становить основну частину доходу родини прем’єр-міністра. Розмір грошових активів у 2024 році становить 16,4 млн грн, основну частину яких становлять готівкові заощадження у доларах Дениса та Катерини Шмигаль — $140 тис та $242 тис відповідно.

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Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін Дохід задекларував заробітну плату у розмірі 7,4 млн грн у 2024 році. Рівень доходу Германа Сметаніна у 2024 році підвищився на 17% порівняно з аналогічним показником 2023-го. Порівняно з 2023 роком, зарплата Сметаніна зменшилася на 7.4%. У 2024 році Сметаніним задекларовані 4,4 млн грн грошових активів, що в 3 рази більше ніж аналогічний показник попереднього року. Зростання відбулось за рахунок збільшення готівкових заощаджень у доларах та коштів, розміщених на банківських рахунках.

Міністр оборони Рустем Умєров задекларував 6,8 млн грн. І як зазначає YouControl, попри те, що Умєров входить до п’ятірки міністрів з найбільшим за рівнем доходу у 2024 році, він є одним з 4 урядовців, у яких цей показник зменшився в порівнянні із 2023 роком. Зокрема, задекларований розмір грошових активів міністра оборони у 2024 році становить 4,4 млн грн, що на 23% менше ніж у 2023-му.

Пʼятірку серед членів уряду за сумою доходу закриває Михайло Федоров. За 2024 рік він задекларував майже 6 млн грн, що майже в 2 рази більше ніж показник 2023 року. За інформацією, рівень зарплати пана Федорова у 2024 році збільшився майже на 14% в порівнянні з 2023 роком.

Значну частину (81%) від загального доходу в декларації за 2024 рік становить дохід його дружини від підприємницької діяльності. А ось розмір грошових активів, зазначених в декларації Михайла Федорова за 2024 рік, в 1,6 рази менше ніж у 2023-му і становлять понад 900 тис грн.

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Більше ніж в 2 рази збільшились доходи міністра Кабінету Міністрів України Олега Немчінова, міністра закордонних справ Андрія Сибіги, першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко, віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Також на 38% зріс дохід міністра захисту довкілля та природних ресурсів Світлани Гринчук.

Лідерами за зростанням суми заробітної плати у 2024 році стали, вищезгадані Світлана Гринчук (71%), Рустем Умєров (65%), Андрій Сибіга (55%) та Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова (52%). Зауважимо, що у всіх, крім міністра оборони, дохід переважно складається із заробітної плати - повідомляє YouControl.

У кількох міністрів зарплата становить понад 80% від загального доходу:

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я - зарплата зросла на 25% і становить 1,5 млн грн. Грошові активи зменшилися з 2,2 млн грн до 700 тис грн. Читайте також: Порошенко за 2024 рік збагатів на 4,6 млрд гривень, третину з цих коштів він вивів за кордон.

Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ - дохід майже не змінився: 1,8 млн грн, з них 1,6 млн грн - зарплата. Грошові активи зросли на 20% до 6,8 млн грн.

Микола Точицький, міністр культури та стратегічних комунікацій - зарплата знизилась на 7,5% і склала 1,2 млн грн. Загальний дохід зменшився на 4,4%.

Герман Галущенко, міністр енергетики - зарплата зросла на 26% до 1,6 млн грн, але загальний дохід впав утричі через відсутність інших джерел. Грошові активи становлять 15,1 млн грн.

Спадання розміру доходу у 2024 році відбулося ще у міністра молоді та спорту Матвія Бідного. Сума його доходу зменшилася на 18% за рахунок зменшення заробітної плати його дружини Вікторії Дашутіної.

Зростання загальної суми грошових активів в понад 2 рази у 2024 році відбулось у 6 членів Кабінету Міністрів. Це вищезгадані Юлія Свириденко, Олег Немчінов та Герман Сметанін, а також, міністр фінансів Сергій Марченко, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції Ольга Стефанішина, міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

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Загальний дохід у 2024 році Міністра освіти і науки Оксена Лісового становить 2,1 млн грн, що на 17,5% більше, ніж у 2023-му, переважно за рахунок доходу членів родини. Зарплата в МОН зросла на 420 тис грн, втім сукупний показник зарплати зменшився на 7,2% (на 102 тис грн) через припинення роботи в НЦ "Мала академія наук України".

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у 2024 році задекларував 4,9 млн грн доходу — на 9% більше, ніж у 2023-му. Заробітна плата міністра становила 1,3 млн грн, що на 10% більше, ніж торік. Водночас сума грошових активів Коваля майже не змінилася — 10,9 млн грн.

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