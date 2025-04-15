Кравченко: сума задекларованих доходів зросла на 59%, мільйонерів - понад 7 тисяч

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 9790 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 33641 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 23807 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 28731 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

08:19 • 37516 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

07:15 • 73270 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 67722 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 34599 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 59983 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 107896 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярнi новини

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

16 квітня, 03:45 • 53535 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 63769 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 32165 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 14960 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 8444 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 33641 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 64491 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

07:15 • 73270 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 67722 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 172347 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 32684 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 23318 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 24796 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 26543 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 29064 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Кравченко: сума задекларованих доходів зросла на 59%, мільйонерів - понад 7 тисяч

Київ • УНН

 • 7636 перегляди

З початку року українці задекларували 88,2 млрд грн доходів, що на 32,7 млрд грн більше, ніж торік. Найбільше мільйонерів у Києві, Київській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Кравченко: сума задекларованих доходів зросла на 59%, мільйонерів - понад 7 тисяч

Сума задекларованих українцями отриманих протягом минулого року доходів зростає - з початку року цифр уже на 59% більше, ніж за аналогічний період торік - загалом 88,2 млрд грн. Про це у Telegram повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко, пише УНН.

В Україні зростає сума задекларованих громадянами доходів, отриманих протягом минулого року. З початку року задекларовано доходів на 59% більше, ніж за цей же період 2024 року. Наразі сума задекларованих доходів становить 88,2 млрд грн. Це на 32,7 млрд грн більше, ніж в аналогічному періоді минулого року

- написав Кравченко.

Деталі 

Зокрема, за його даними, на 14 квітня подано понад 104 тисячі декларацій про майновий стан і доходи - це вже 101% від показника торішньої кампанії.

За результатами декларування громадяни самостійно визначили до сплати:

  • 1,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 40% більше, ніж торік;
    • 235,2 млн грн військового збору - зростання на 47%.

      Скільки мільйонерів

      "Понад 1 млн грн доходів задекларували 7 тис. платників податків на загальну суму 50,5 млрд гривень. Доходи понад 100 млн грн задекларували 53 особи. Загальна сума - 16 млрд гривень", - повідомив Кравченко.

      Найбільша кількість мільйонерів в таких регіонах:  

      • у місті Києві (2 230 осіб);
        • Київській області (745 осіб);
          • Львівській області (651 особа);
            • Дніпропетровській області (615 осіб).

              Податкова почала отримувати дані про людей, які систематично продають товари через інтернет 02.04.25, 14:20 • 19835 переглядiв

              Доходи з-за кордону

              За словами голови ДПС, майже на 1,2 млрд грн зросла сума задекларованих доходів, отриманих за кордоном. Громадяни України вже подали 2 914 декларацій на загальну суму 2,8 млрд гривень.

              Підсумки

              "Фінансова відповідальність українців зростає – все більше громадян сумлінно декларують доходи. Така прозорість допомагає країні ефективніше працювати", - підсумував Кравченко.

              Деклараційна кампанія триватиме до 1 травня 2025 року. Подати декларацію можна онлайн

              ДПС пропонує збільшити термін подачі заяви на звільнення від податків для мобілізованих ФОП - Кравченко11.04.25, 13:33 • 3682 перегляди

              Аліна Волянська

              Аліна Волянська

              ЕкономікаФінанси
              Руслан Кравченко
              Україна
              Київ
              Brent
              $65.24
              Bitcoin
              $84,040.60
              S&P 500
              $5,403.88
              Tesla
              $252.37
              Газ TTF
              $34.93
              Золото
              $3,323.26
              Ethereum
              $1,583.09