Кравченко: сума задекларованих доходів зросла на 59%, мільйонерів - понад 7 тисяч

Сума задекларованих українцями отриманих протягом минулого року доходів зростає - з початку року цифр уже на 59% більше, ніж за аналогічний період торік - загалом 88,2 млрд грн. Про це у Telegram повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко, пише УНН.

В Україні зростає сума задекларованих громадянами доходів, отриманих протягом минулого року. З початку року задекларовано доходів на 59% більше, ніж за цей же період 2024 року. Наразі сума задекларованих доходів становить 88,2 млрд грн. Це на 32,7 млрд грн більше, ніж в аналогічному періоді минулого року - написав Кравченко.

Деталі

Зокрема, за його даними, на 14 квітня подано понад 104 тисячі декларацій про майновий стан і доходи - це вже 101% від показника торішньої кампанії.

За результатами декларування громадяни самостійно визначили до сплати:

1,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 40% більше, ніж торік;

235,2 млн грн військового збору - зростання на 47%.

Скільки мільйонерів

"Понад 1 млн грн доходів задекларували 7 тис. платників податків на загальну суму 50,5 млрд гривень. Доходи понад 100 млн грн задекларували 53 особи. Загальна сума - 16 млрд гривень", - повідомив Кравченко.

Найбільша кількість мільйонерів в таких регіонах:

у місті Києві (2 230 осіб);

Київській області (745 осіб);

Львівській області (651 особа);

Дніпропетровській області (615 осіб).

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Доходи з-за кордону

За словами голови ДПС, майже на 1,2 млрд грн зросла сума задекларованих доходів, отриманих за кордоном. Громадяни України вже подали 2 914 декларацій на загальну суму 2,8 млрд гривень.

Підсумки

"Фінансова відповідальність українців зростає – все більше громадян сумлінно декларують доходи. Така прозорість допомагає країні ефективніше працювати", - підсумував Кравченко.

Деклараційна кампанія триватиме до 1 травня 2025 року. Подати декларацію можна онлайн.

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