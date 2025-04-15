Кравченко: сумма задекларированных доходов выросла на 59%, миллионеров - более 7 тысяч

$41.180.14
46.610.42
ukenru
Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения
11:16 • 11046 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 9380 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 15706 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 25372 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 55643 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 53793 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 32498 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 59249 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 105934 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 163374 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
5.1м/с
57%
Популярные новости

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 47701 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 39577 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 42319 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 42745 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 17188 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 11046 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 43514 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 55643 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 53793 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 163374 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 17720 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 19732 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 21466 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 23476 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 26159 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Кравченко: сумма задекларированных доходов выросла на 59%, миллионеров - более 7 тысяч

Киев • УНН

 • 7368 просмотра

С начала года украинцы задекларировали 88,2 млрд грн доходов, что на 32,7 млрд грн больше, чем в прошлом году. Больше всего миллионеров в Киеве, Киевской, Львовской и Днепропетровской областях.

Кравченко: сумма задекларированных доходов выросла на 59%, миллионеров - более 7 тысяч

Сумма задекларированных украинцами полученных в течение прошлого года доходов растет - с начала года цифр уже на 59% больше, чем за аналогичный период в прошлом году - всего 88,2 млрд грн. Об этом в Telegram сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко, пишет УНН.

В Украине растет сумма задекларированных гражданами доходов, полученных в течение прошлого года. С начала года задекларировано доходов на 59% больше, чем за этот же период 2024 года. Сейчас сумма задекларированных доходов составляет 88,2 млрд грн. Это на 32,7 млрд грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года

- написал Кравченко.

Детали 

В частности, по его данным, на 14 апреля подано более 104 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах - это уже 101% от показателя прошлогодней кампании.

По результатам декларирования граждане самостоятельно определили к уплате:

  • 1,3 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 40% больше, чем в прошлом году;
    • 235,2 млн грн военного сбора - рост на 47%.

      Сколько миллионеров

      "Более 1 млн грн доходов задекларировали 7 тыс. налогоплательщиков на общую сумму 50,5 млрд гривен. Доходы более 100 млн грн задекларировали 53 человека. Общая сумма - 16 млрд гривен", - сообщил Кравченко.

      Наибольшее количество миллионеров в таких регионах:  

      • в городе Киеве (2 230 человек);
        • Киевской области (745 человек);
          • Львовской области (651 человек);
            • Днепропетровской области (615 человек).

              Налоговая начала получать данные о людях, которые систематически продают товары через интернет 02.04.25, 14:20 • 19824 просмотра

              Доходы из-за границы

              По словам главы ГНС, почти на 1,2 млрд грн выросла сумма задекларированных доходов, полученных за границей. Граждане Украины уже подали 2 914 деклараций на общую сумму 2,8 млрд гривен.

              Итоги

              "Финансовая ответственность украинцев растет - все больше граждан добросовестно декларируют доходы. Такая прозрачность помогает стране эффективнее работать", - подытожил Кравченко.

              Декларационная кампания продлится до 1 мая 2025 года. Подать декларацию можно онлайн

              ГНС предлагает увеличить срок подачи заявления на освобождение от налогов для мобилизованных ФЛП - Кравченко11.04.25, 13:33 • 3641 просмотр

              Алина Волянская

              Алина Волянская

              ЭкономикаФинансы
              Руслан Кравченко
              Украина
              Киев
              Brent
              $65.25
              Bitcoin
              $83,936.60
              S&P 500
              $5,403.88
              Tesla
              $252.37
              Газ TTF
              $34.81
              Золото
              $3,320.24
              Ethereum
              $1,580.79