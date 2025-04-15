Кравченко: сумма задекларированных доходов выросла на 59%, миллионеров - более 7 тысяч
Киев • УНН
С начала года украинцы задекларировали 88,2 млрд грн доходов, что на 32,7 млрд грн больше, чем в прошлом году. Больше всего миллионеров в Киеве, Киевской, Львовской и Днепропетровской областях.
Сумма задекларированных украинцами полученных в течение прошлого года доходов растет - с начала года цифр уже на 59% больше, чем за аналогичный период в прошлом году - всего 88,2 млрд грн. Об этом в Telegram сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко, пишет УНН.
В Украине растет сумма задекларированных гражданами доходов, полученных в течение прошлого года. С начала года задекларировано доходов на 59% больше, чем за этот же период 2024 года. Сейчас сумма задекларированных доходов составляет 88,2 млрд грн. Это на 32,7 млрд грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года
Детали
В частности, по его данным, на 14 апреля подано более 104 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах - это уже 101% от показателя прошлогодней кампании.
По результатам декларирования граждане самостоятельно определили к уплате:
- 1,3 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 40% больше, чем в прошлом году;
- 235,2 млн грн военного сбора - рост на 47%.
Сколько миллионеров
"Более 1 млн грн доходов задекларировали 7 тыс. налогоплательщиков на общую сумму 50,5 млрд гривен. Доходы более 100 млн грн задекларировали 53 человека. Общая сумма - 16 млрд гривен", - сообщил Кравченко.
Наибольшее количество миллионеров в таких регионах:
- в городе Киеве (2 230 человек);
- Киевской области (745 человек);
- Львовской области (651 человек);
- Днепропетровской области (615 человек).
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Доходы из-за границы
По словам главы ГНС, почти на 1,2 млрд грн выросла сумма задекларированных доходов, полученных за границей. Граждане Украины уже подали 2 914 деклараций на общую сумму 2,8 млрд гривен.
Итоги
"Финансовая ответственность украинцев растет - все больше граждан добросовестно декларируют доходы. Такая прозрачность помогает стране эффективнее работать", - подытожил Кравченко.
Декларационная кампания продлится до 1 мая 2025 года. Подать декларацию можно онлайн.
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