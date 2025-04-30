Військові облігації в Дії: українці інвестували 13,5 млрд грн у підтримку держави
Київ • УНН
Через Дію українці придбали понад 13 млн військових облігацій, інвестувавши в державу 13,5 млрд грн з жовтня 2022 року. Ті, хто купив облігації Судак, вже отримують виплати.
Українці інвестували в державу понад 13 млрд грн через військові зобов’язання в Дії, придбавши більш ніж 13 млн облігацій.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram пише УНН.
13,5 млрд грн українці інвестували в державу через військові облігації в Дії. Понад 13 млн облігацій придбано в Дії із жовтня 2022 року
Федоров наголосив, що ті, хто купив облігацію Судак, сьогодні вже отримують виплати: суму вкладу плюс прибуток. Він порадив реінвестувати його в інші зобов'язання в Дії.
Кожна надання зобов'язання - це підтримка держави та гарантований прибуток
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