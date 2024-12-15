Сегодня в Тбилиси заявлено более 10 протестных маршей: будут идти все - от фанатов футбола до ветеринаров

Более десяти протестных маршей пройдут в Тбилиси в воскресенье с требованием новых выборов и возвращения страны на европейский путь. Сегодня - 18-й день протестов после того, как правительство объявило об остановке переговоров по вступлению в ЕС, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Марши начнутся днем, с 14:00 это будет происходить каждый час, а иногда одновременно из разных уголков города.

В Тбилиси за последние дни сильно похолодало, митинг перед парламентом теперь расходится раньше, после полуночи - но добавился формат маршей, которые позволяют в движении замерзнуть не так сильно. Люди собираются по сферам основной деятельности и интересам.

Из необычных акций в воскресенье состоится объединенный марш вечных антагонистов, болельщиков "Барселоны" и "Реала".

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"На нашей планете сложно найти два полюса, более противоположные друг другу, чем мы - болельщики "Реала" и "Барселоны". Однако в свете текущих событий нам хотелось бы стать еще одним примером единения грузин", - говорится в заявлении инициативной группы.

Также впервые на акциях отдельной колонной появятся игроки грузинского клуба "Что? Где? Когда?", а вечером к парламенту придет шествие ветеринаров, владельцев и любителей животных. Снова на акции выходят представители IT, студенты и выпускники различных вузов.

Акции продолжаются в регионах Грузии. В Батуми в воскресенье на акцию на площади Европы отдельной колонной придет Марш учителей. Сбор педагогов объявлен в 18:00 у памятника Илии.

Семь акций в поддержку протестов в Грузии объявлено за рубежом, их проводят инициативные группы грузинских мигрантов.

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