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Никто никого не выбирал: президент Грузии Зурабишвили отреагировала на выборы нового лидера страны

Никто никого не выбирал: президент Грузии Зурабишвили отреагировала на выборы нового лидера страны

Киев  •  УНН

 • 1143 просмотра

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Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нелегитимными выборы нового президента Михаила Кавелашвили.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили резко отреагировала на избрание новым лидером страны Михаила Кавелашвили коллегией избирателей. Об этом пишет агентство "Новости-Грузия", передает УНН

Детали

Во время акции протеста в Тбилиси она подчеркнула, что эти выборы, в которых народ не принимал участия, являются нелегитимными. Протестующие, которые присоединились к маршу, назвали Зурабишвили единственным законным президентом и заявили, что не признают результатов избрания нового лидера.

Зурабишвили поддержала их настроения, заявив: "Ничего нет, никто никого не избирал, ничего не произошло".

Она также поблагодарила демонстрантов за их поддержку в борьбе против нелегитимных, по ее мнению, выборов.

В то же время премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал протесты в стране, заявив о провале сценария "украинского Майдана" и поражении оппозиции.

"Радикальная оппозиция сначала проиграла выборы, а потом и улицу. Вы знаете, что есть четыре партии, которые получают серьезную поддержку из-за рубежа, а также более десятка состоятельных НПО. Но все вместе они за последние дни не смогли собрать даже 2 тысячи человек на акциях. Это их реальное состояние, что очень хорошо для нашей страны. В Грузии "Майдан" провалился и никогда не состоится", - заявил Кобахидзе во время брифинга.

Также премьер подчеркнул, что власть смогла "полностью нейтрализовать насильственный ресурс радикальной оппозиции".

Напомним

Члены избирательной коллегии, абсолютное большинство в которой имела "Грузинская мечта", избрали президентом экс-футболиста Михаила Кавелашвили. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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iraklii-kobakhidzeИраклий Кобахидзе
tbilisiТбилиси
salome-zurabichviliСаломе Зурабишвили
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