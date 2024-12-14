Никто никого не выбирал: президент Грузии Зурабишвили отреагировала на выборы нового лидера страны

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили резко отреагировала на избрание новым лидером страны Михаила Кавелашвили коллегией избирателей. Об этом пишет агентство "Новости-Грузия", передает УНН.

Детали

Во время акции протеста в Тбилиси она подчеркнула, что эти выборы, в которых народ не принимал участия, являются нелегитимными. Протестующие, которые присоединились к маршу, назвали Зурабишвили единственным законным президентом и заявили, что не признают результатов избрания нового лидера.

Зурабишвили поддержала их настроения, заявив: "Ничего нет, никто никого не избирал, ничего не произошло".

Она также поблагодарила демонстрантов за их поддержку в борьбе против нелегитимных, по ее мнению, выборов.

В то же время премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал протесты в стране, заявив о провале сценария "украинского Майдана" и поражении оппозиции.

"Радикальная оппозиция сначала проиграла выборы, а потом и улицу. Вы знаете, что есть четыре партии, которые получают серьезную поддержку из-за рубежа, а также более десятка состоятельных НПО. Но все вместе они за последние дни не смогли собрать даже 2 тысячи человек на акциях. Это их реальное состояние, что очень хорошо для нашей страны. В Грузии "Майдан" провалился и никогда не состоится", - заявил Кобахидзе во время брифинга.

Также премьер подчеркнул, что власть смогла "полностью нейтрализовать насильственный ресурс радикальной оппозиции".

Напомним

Члены избирательной коллегии, абсолютное большинство в которой имела "Грузинская мечта", избрали президентом экс-футболиста Михаила Кавелашвили.