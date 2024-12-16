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Президент Грузии обсудила с новым главой Евросовета события в стране

Президент Грузии обсудила с новым главой Евросовета события в стране

Киев  •  УНН

 • 2923 просмотра

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Саломе Зурабишвили во время разговора с председателем Европейского совета заявила, что только новые выборы могут решить кризис в Грузии. Она также не признает легитимность избрания нового президента Михаила Кавелашвили.

Единственным мирным путем выхода из кризиса в Грузии является проведение новых выборов, указала президент Грузии Саломе Зурабишвили во время разговора с главой Европейского совета Антониу Коштой.  Об этом она сообщила в X, передает УНН

Как указала Зурабишвили,  15 декабря она пообщалась с главой Евросовета относительно последних событий в Грузии. Во время разговора президента Грузии отметила,  что единственный мирный путь выхода из кризиса - политический, через новые выборы.

"Меня заверили, что ЕС будет продолжать поддерживать грузинский народ и его европейское будущее", - отметила Зурабишвили. 

Дополнение

Члены избирательной коллегии, абсолютное большинство в которой имела "Грузинская мечта", избрали президентом экс-футболиста Михаила Кавелашвили. 

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нелегитимными выборы нового президента Михаила Кавелашвили.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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