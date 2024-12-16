Президент Грузии обсудила с новым главой Евросовета события в стране
Киев • УНН
Саломе Зурабишвили во время разговора с председателем Европейского совета заявила, что только новые выборы могут решить кризис в Грузии. Она также не признает легитимность избрания нового президента Михаила Кавелашвили.
Единственным мирным путем выхода из кризиса в Грузии является проведение новых выборов, указала президент Грузии Саломе Зурабишвили во время разговора с главой Европейского совета Антониу Коштой. Об этом она сообщила в X, передает УНН.
Как указала Зурабишвили, 15 декабря она пообщалась с главой Евросовета относительно последних событий в Грузии. Во время разговора президента Грузии отметила, что единственный мирный путь выхода из кризиса - политический, через новые выборы.
"Меня заверили, что ЕС будет продолжать поддерживать грузинский народ и его европейское будущее", - отметила Зурабишвили.
Дополнение
Члены избирательной коллегии, абсолютное большинство в которой имела "Грузинская мечта", избрали президентом экс-футболиста Михаила Кавелашвили.
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нелегитимными выборы нового президента Михаила Кавелашвили.