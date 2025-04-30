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Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

Киев • УНН

 • 14212 просмотра

Ученые работают над сортами растений, которые выдерживают климатические вызовы и дают урожай. Сохранение "мелитопольской коллекции" является ценным генетическим сокровищем.

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

Все начинается с селекции. Ученые создают сорта растений, способные выдерживать климатические вызовы и давать хороший урожай, что обеспечивает продовольственную стабильность страны. Лучшие из разработок вносят в соответствующий Государственный реестр – "навигатора для аграриев". Среди особо ценных достижений – так называемая "мелитопольская коллекция" абрикосов и черешен. Она стала настоящим генетическим сокровищем, который сейчас хранят и распространяют ученые Национальной академии аграрных наук Украины, пишет УНН.

Детали

Хлеб, масло, овощи, крупы – практически все базовые продукты, которые мы ежедневно видим на столе, начинаются с поля, а точнее – с работы аграриев, селекционеров и ученых. От того, какой урожай удается собрать, зависит не только ассортимент в магазинах, но и уровень цен, валютная выручка страны и даже стабильность гривны.

Все растения, которые прошли научные испытания, зарекомендовали себя в полевых условиях и соответствуют требованиям по урожайности, устойчивости к болезням и адаптированности к климатическим условиям, систематизированы в  "Государственном реестре сортов растений, пригодных для распространения в Украине". Проще говоря, Реестр – это как карта или советник, который подсказывает, что лучше сеять, чтобы получить хороший урожай в наших условиях. По состоянию на конец апреля 2025 года этот "навигатор" для аграриев включает более 15,2 тыс. наименований, из них чуть более 11 тыс. – растения отечественного происхождения.

По словам ученых, каждый сорт, который попадает в Реестр, – это результат многолетнего труда в лабораториях, на опытных полях и в хозяйствах. Одним из лидеров в этом деле является Национальная академия аграрных наук Украины. Ее учреждения являются заявителями, владельцами или поддерживающими более 35% сортов, зарегистрированных украинскими представителями.

Институт кормов и сельского хозяйства Подолья НААН создал около 210 сортов, из которых 130 в настоящее время внесены в Государственный реестр растений, пригодных для распространения в Украине. Сейчас ведется селекция еще 30 различных сельхозкультур 

говорит директор хозяйства, доктор сельхознаук Александр Корнейчук.

Практически каждое научное учреждение в системе НААН имеет в своем активе от нескольких до десятков сортов, уже внесенных в Государственный реестр. Но среди этого разнообразия особого внимания заслуживают те, которые имеют исключительную ценность именно сегодня.

Речь идет о так называемой "мелитопольской коллекции" − сортах, которые десятилетиями выращивались на юге Украины, известные своей устойчивостью к засухе, высокой урожайностью и отличными вкусовыми качествами.

Мелитопольская опытная станция садоводства имени М.Ф. Сидоренко Института садоводства НААН в свое время внесла в Государственный реестр настоящие жемчужины украинской селекции: сорт персика "Мелитопольский ясный", черешню "Мелитопольская черная" и сразу пять сортов абрикос − "Дар Мелитополя", "Звездный", "Кумир", "Мелитопольский ранний" и "Мелитопольский поздний".

Эти сорта отличаются сроками созревания − от самых ранних летних до поздних осенних плодов — что позволяет обеспечивать стабильное плодоношение в течение всего сезона. В то же время каждый из них отвечает ключевым требованиям: высокая урожайность, устойчивость к болезням и вредителям, хорошая транспортабельность, а также адаптивность к выращиванию в различных климатических условиях.

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші22.04.25, 15:23 • 93190 просмотров

До полномасштабного вторжения россии Мелитопольская опытная станция была одним из крупнейших поставщиков качественных и экологически чистых саженцев этих культур в Украине. После временной оккупации южных территорий сохранение уникальных сортовых коллекций стало вызовом, однако благодаря усилиям других научных учреждений и предприятий системы НААН удалось уберечь ценный генетический материал. Сегодня продолжается активная работа над его сохранением, восстановлением и распространением в более безопасных регионах страны.

В итоге, работа ученых позволяет фермерам ориентироваться на сорта, которые действительно работают − с прогнозируемым результатом, высокой урожайностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Это уменьшает риски для аграрного бизнеса и обеспечивает стабильность продовольственного рынка. Растениеводство − это также сотни тысяч рабочих мест в селах, развитие регионов и весомый вклад в будущее страны. Поэтому даже если мы не замечаем этого каждый день, именно благодаря настойчивому труду на поле и в лаборатории мы имеем доступные продукты на столе и уверенность в завтрашнем дне.

Напомним

Ранее эксперты предупреждали, что изъятие земель у НААН может привести к полному упадку прикладной аграрной науки. Под угрозой оказываются не только опытные хозяйства, но и уникальные научные базы, селекционные коллекции, полевые полигоны и лаборатории, где годами выводили новые сорта сельскохозяйственных культур, в частности ягод.

Потеря этих мощностей будет означать зависимость Украины от дорогого импорта и потерю способности самостоятельно обеспечивать себя качественным посадочным материалом. Это напрямую влияет на продовольственную безопасность страны, развитие ягодоводства и конкурентоспособность отечественного агросектора.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаАгроновостипубликации
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