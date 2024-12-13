Президент Грузии обвинила мэра Тбилиси в провокации из-за планов зажжения елки на фоне протестов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией планы мэра Тбилиси Кахи Каладзе провести церемонию зажжения главной новогодней елки столицы параллельно протестной акции у парламента, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».

«Это явная провокация, потому что уже две недели в этом месте продолжается непрерывный протест, а завтра протест, бесспорно, будет очень большим, поскольку в парламенте пройдет пародия (на президентские выборы)... Хочу предупредить мэра города, что его провокация ни к чему не приведет, потому что акция протеста в городе будет и завтра, и она будет мирной», - заявила Зурабишвили сегодня в своем телеобращении.

Президент отметила, что считает неправильными призывы Каладзе приводить детей на праздник, поскольку, по словам врачей, «фасады зданий и деревья на Руставели пропитаны газом» после разгонов демонстрантов.

Зурабишвили предложила столичным властям устроить новогодний праздник 17 декабря, в день святой Варвары (Барбароба), которая считается в Грузии покровительницей детей.

В качестве альтернативного места проведения президент назвала площадь Орбелиани, недалеко от ее резиденции. Там уже почти завершили оборудование новогодней деревни.

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Мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал зажечь главную новогоднюю елку Тбилиси 14 декабря.

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Уже две недели на Руставели каждый вечер собираются тысячи граждан, которые возмущены решением «Грузинской мечты» отказаться от переговоров о членстве в ЕС. Утром 14 декабря в парламенте, где представлена только партия власти, состоятся выборы нового президента Грузии.

Оппозиция бойкотирует процесс. Оппоненты власти будут протестовать на улице. В то же время, акцию протеста на Руставели назначили и на вечер.

Служба госбезопасности Грузии ранее заявила о попытке сорвать президентские выборы. По версии ведомства, оппозиция якобы планирует «жертвоприношение» - гибель 2-3 человек, чтобы усилить протесты и вызвать кризис власти. Заявление СГБ, больше похожее на сценарий политического триллера, Каладзе проигнорировал.