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Президент Грузии обвинила мэра Тбилиси в провокации из-за планов зажжения елки на фоне протестов

Президент Грузии обвинила мэра Тбилиси в провокации из-за планов зажжения елки на фоне протестов

Киев  •  УНН

 • 4998 просмотра

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Саломе Зурабишвили раскритиковала планы мэра Тбилиси зажечь новогоднюю елку во время протестов возле парламента. Президент предложила перенести празднование на 17 декабря и изменить локацию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией планы мэра Тбилиси Кахи Каладзе провести церемонию зажжения главной новогодней елки столицы параллельно протестной акции у парламента, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».

«Это явная провокация, потому что уже две недели в этом месте продолжается непрерывный протест, а завтра протест, бесспорно, будет очень большим, поскольку в парламенте пройдет пародия (на президентские выборы)... Хочу предупредить мэра города, что его провокация ни к чему не приведет, потому что акция протеста в городе будет и завтра, и она будет мирной», - заявила Зурабишвили сегодня в своем телеобращении.

Президент отметила, что считает неправильными призывы Каладзе приводить детей на праздник, поскольку, по словам врачей, «фасады зданий и деревья на Руставели пропитаны газом» после разгонов демонстрантов.

Зурабишвили предложила столичным властям устроить новогодний праздник 17 декабря, в день святой Варвары (Барбароба), которая считается в Грузии покровительницей детей.

В качестве альтернативного места проведения президент назвала площадь Орбелиани, недалеко от ее резиденции. Там уже почти завершили оборудование новогодней деревни.

Ранее

Мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал зажечь главную новогоднюю елку Тбилиси 14 декабря.

Добавим

Уже две недели на Руставели каждый вечер собираются тысячи граждан, которые возмущены решением «Грузинской мечты» отказаться от переговоров о членстве в ЕС. Утром 14 декабря в парламенте, где представлена только партия власти, состоятся выборы нового президента Грузии.

Оппозиция бойкотирует процесс. Оппоненты власти будут протестовать на улице. В то же время, акцию протеста на Руставели назначили и на вечер.

Служба госбезопасности Грузии ранее заявила о попытке сорвать президентские выборы. По версии ведомства, оппозиция якобы планирует «жертвоприношение» - гибель 2-3 человек, чтобы усилить протесты и вызвать кризис власти. Заявление СГБ, больше похожее на сценарий политического триллера, Каладзе проигнорировал.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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