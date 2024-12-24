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Кризис в Грузии углубляется: Зурабишвили объявил о создании совета по подготовке новых выборов

Кризис в Грузии углубляется: Зурабишвили объявил о создании совета по подготовке новых выборов

Киев  •  УНН

 • 4061 просмотра

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Саломе Зурабишвили объявила о создании совета для подготовки новых парламентских выборов. Президент предупредила "Грузинскую мечту", что если соглашение не будет достигнуто до 29 декабря, режим рухнет.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили анонсировала создание нового совета, который, по ее словам, займется вопросом подготовки новых парламентских выборов, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».

«Уже готовится документ, и завтра он, скорее всего, будет готов - в нем будут описаны все минимальные условия для проведения выборов, которые состоятся очень скоро... Эти новые выборы будут действительно новыми, вероятно, появятся новые силы. Мы должны быть готовы ко всему этому», - отметила Зурабишвили.

Накануне на митинге она дала правящей партии шесть дней, чтобы назначить дату новых выборов - «Грузинская мечта» это требование назвала смешным и проигнорировала.

«Кризис усиливается и углубляется с каждым днем, чего правящая партия или не видит, или даже больше, я бы сказала, что она закрывает глаза, не хочет видеть и ведет себя так, будто все в порядке. Как будто главное - осветить город или устроить рождественское село, или поставить рождественскую елку, или устроить концерт - тогда, когда никто не находится в праздничном настроении. Хотя бы даже те, кто считает себя победителями», - заявила Зурабишвили.

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Она подчеркнула, что сколько бы «правящая партия» ни закрывала глаза на обстановку в стране, «она не может изменить эту реальность, а реальность - это то, что перед нами, то, что мы все видим, чувствуем и что нам придется исправить. это кризис».

Пока все еще непонятно, как Зурабишвили собирается действовать 29 декабря - за два дня до Нового года «Грузинская мечта» назначила инаугурацию нового президента, отмечает издание.

В то же время Зурабишвили сегодня заявила, что если до 29 декабря соглашение с «Грузинской мечтой» о новых парламентских выборах не будет достигнуто, после 29 декабря «мы придем к выборам путем падения режима». Она не пояснила, какую форму «падения режима» имеет в виду, но вновь заявила, что не намерена складывать свои полномочия как президента.

Премьер-министр Грузии угрожает президенту тюремным заключением и отвергает возможность новых выборов22 дек. 2024, 13:18 • 25560 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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