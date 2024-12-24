Human Rights Watch заявила о шокирующем уровне насилия во время разгона протестов в Тбилиси
Киев • УНН
Human Rights Watch заявила о массовых нарушениях прав мирных протестующих со стороны грузинских властей. Правозащитники зафиксировали многочисленные случаи избиения, пыток и ненадлежащего обращения с задержанными.
Уровень насилия со стороны грузинских властей в отношении мирных протестующих шокируя нарушил внутренние законы страны и международные нормы. Об этом заявила в своем отчете международная правозащитная организация Human Rights Watch, передает УНН.
По заявлению организации, силы безопасности «широко распространенными и явно карательными действиями» преследовали демонстрантов, принудительно задерживали их и избивали.
Полиция также пытала и прибегала к ненадлежащему обращению с задержанными в полицейских фургонах и отделениях полиции, - говорится в отчете.
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Human Rights Watch отмечает, что ее представители провели беседы с десятками людей, которые подверглись насилию со стороны полиции и получили травмы, среди которых сотрясения мозга, многочисленные переломы носа, лицевых костей, ребер, ссадины и синяки по всему телу.
Власти обвинили сотни демонстрантов и осудили их на формальных судебных процессах, но не предприняли действенных шагов в ответ на заявления о ненадлежащем обращении с участниками протестов со стороны силовиков, говорится в отчете.