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Грузия под угрозой потери позиции в европейском образовательном пространстве: что это значит

Грузия под угрозой потери позиции в европейском образовательном пространстве: что это значит

Киев  •  УНН

 • 5368 просмотра

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Европейский реестр EQAR приостановил регистрацию Национального центра развития качества образования Грузии. Эксперты предупреждают о возможных проблемах с признанием дипломов и рисках для евроинтеграции.

Регистрация Национального центра развития качества образования Грузии в Европейском реестре независимых агентств по развитию качества высшего образования (EQAR) приостановлена. Это очень серьезный сигнал, который может повлиять на международное признание грузинских образовательных стандартов и дипломов, говорят эксперты. Информация об остановке регистрации появилась на сайте EQAR, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».

Согласно пояснениям, приостановка действует до принятия окончательного решения по апелляции или окончания срока ее подачи. После этого центр или исключат из реестра, или восстановят его регистрацию.

Информация о том, что EQAR намерен приостановить его регистрацию, появилась в начале декабря. Этому предшествовала публикация отчета экспертной группы Европейской ассоциации обеспечения качества высшего образования (ENQA). Она посещала Грузию осенью 2023 года.

Местные эксперты называли причиной нарушения европейских стандартов обеспечения качества. Они утверждают, что проблемы стали следствием инструментализации системы образования. По их словам, в заключении содержатся выводы о том, что центр не свободен от политического влияния, а система обеспечения качества используется как механизм давления на университеты.

Президент Грузии обсудила с новым главой Евросовета события в стране16 дек. 2024, 07:23 • 13614 просмотров

Грузинские специалисты сразу предупредили о тяжелейших последствиях прекращения регистрации: потерю доверия к системе аккредитации, проблемы с признанием дипломов, имиджевый удар по образовательной системе, риски для евроинтеграции.

Но администрация Национального центра развития качества образования с ними не согласилась. Там отметили, что, хотя в выводах и содержались замечания, в целом центр полностью соответствует стандартам и рекомендациям по обеспечению качества Европейского пространства высшего образования (ESG 2015).

В центре также заявили, что устранили выявленные недостатки, а в законодательство «заблаговременно внесли соответствующие изменения». Ведомство обещало подать апелляцию.

Центр уверяет, что членство в ENQA и регистрация EQAR не связаны с признанием дипломов, выдаваемых в Грузии.

«До приобретения членства в упомянутых организациях и до 2019 года признание дипломов, выданных в Грузии, происходило без каких-либо задержек как в государствах-членах Евросоюза, так и в любой другой стране», - заявили там.

Грузия приостанавливает переговоры с ЕС до 2028 года28 нояб. 2024, 14:30 • 16358 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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