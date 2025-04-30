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Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников
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Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

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Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

Киев • УНН

 • 8284 просмотра

Минобороны снимет бронирование с дефицитных медицинских специалистов, таких как медсестры, фельдшеры и офицеры по специальности "лечебное дело", для доукомплектования фронтовых подразделений.

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

Бронирование снимут только у некоторых медицинских работников, в частности медицинских братьев и сестер, фельдшеров и военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности "лечебное дело". Такое решение было принято из-за дефицита кадров во фронтовых медицинских подразделениях. Об этом сообщили в Минобороны, передает УНН.

В связи с сообщениями в СМИ о якобы массовом снятии брони с медицинских работников разъясняем следующее. Запрос Минобороны в Минздрав касается только специалистов дефицитных специальностей, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям и необходимых для доукомплектования медицинских подразделений ВСУ 

- говорится в сообщении.

Речь идет о должностях:

  • санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев);
    • фельдшеров;
      • военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности “лечебное дело (семейный врач)” по контракту сроком на 1 год.

        По информации Минобороны, причина - дефицит кадров во фронтовых медицинских подразделениях после вступления в силу постановления КМУ №36, которое обеспечивает 100% бронирование медиков.

        Разбронирование будет точечным, согласованным с Минздравом и областными департаментами. Его цель - не снять защиту со всех, а обеспечить на передовой оказание медицинской помощи раненым 

        - добавляют в Министерстве обороны.

        Минздрав: разработан механизм разбронирования медиков, идет работа по формированию списков30.04.25, 12:57 • 7114 просмотров

        Алена Уткина

        Алена Уткина

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