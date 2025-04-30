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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минздрав: разработан механизм разбронирования медиков, идет работа по формированию списков

Киев • УНН

 • 1458 просмотра

Минздрав проводит консультации для формирования списков медицинских работников, которых могут разбронировать. Запрос поступил для обеспечения потребностей ВСУ.

Минздрав: разработан механизм разбронирования медиков, идет работа по формированию списков

Министерство здравоохранения сообщило о консультациях для формирования списков медицинских работников для разбронирования, чтобы обеспечить потребности ВСУ. Запрос поступил от Минобороны и Командования Медицинских сил, указали в Минздраве, пишет УНН.

Для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и сектора обороны в медицинских работниках разработан механизм разбронирования отдельных медицинских работников, в которых есть потребность

- сообщили в Минздраве.

В настоящее время Министерство здравоохранения Украины, как сообщается, "получило соответствующий запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины".

"Специалисты Минздрава в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации, чтобы сформировать списки для разбронирования", - говорится в сообщении.

В Минэкономики ответили, планируются ли изменения в правилах бронирования работников24.04.25, 19:02 • 93887 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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