МОЗ: розроблено механізм розбронювання медиків, іде робота для формування списків
Київ • УНН
МОЗ проводить консультації для формування списків медичних працівників, яких можуть розбронювати. Запит надійшов для забезпечення потреб ЗСУ.
Міністерство охорони здоров'я повідомило про консультації для формування списків медичних працівників для розбронювання, щоб забезпечити потреби ЗСУ. Запит надійшов від Міноборони та Командування Медичних сил, вказали у МОЗ, пише УНН.
Для забезпечення потреб Збройних сил України та сектору оборони у медичних працівниках розроблено механізм розбронювання окремих медичних працівників, в яких є потреба
Наразі Міністерство охорони здоров’я України, як повідомляється, "отримало відповідний запит від Міноборони та Командування Медичних сил Збройних Сил України".
"Фахівці МОЗ у координації з департаментами охорони здоров’я проводять консультації, аби сформувати списки для розбронювання", - ідеться у повідомленні.
У Мінекономіки відповіли, чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників24.04.25, 19:02 • 93887 переглядiв