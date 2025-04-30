Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників
Київ • УНН
Міноборони зніме бронювання з дефіцитних медичних фахівців, таких як медсестри, фельдшери та офіцери з фахом "лікувальна справа", для доукомплектування фронтових підрозділів.
Бронювання знімуть лише у деяких медичних працівників, зокрема медичних братів та сестер, фельдшерів та військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом "лікувальна справа". Таке рішення було ухвалено через дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах. Про це повідомили у Міноборони, передає УНН.
У звʼязку з повідомленнями у ЗМІ про нібито масове зняття броні з медичних працівників розʼяснюємо наступне. Запит Міноборони до МОЗ стосується лише фахівців дефіцитних спеціальностей, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та необхідні для доукомплектування медичних підрозділів ЗСУ
Йдеться про посади:
- санітарних інструкторів (медичних сестер і братів);
- фельдшерів;
- військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом “лікувальна справа (сімейний лікар)” за контрактом строком на 1 рік.
За інформацією Міноборони, причина - дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах після набуття чинності постановою КМУ №36, яка забезпечує 100% бронювання медиків.
Розбронювання буде точковим, погодженим з МОЗ і обласними департаментами. Його мета - не зняти захист із усіх, а забезпечити напередодні надання медичної допомоги пораненим
МОЗ: розроблено механізм розбронювання медиків, іде робота для формування списків30.04.25, 12:57 • 7220 переглядiв