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Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників
15:17 • 15285 перегляди

Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників

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Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників

Київ • УНН

 • 15222 перегляди

Міноборони зніме бронювання з дефіцитних медичних фахівців, таких як медсестри, фельдшери та офіцери з фахом "лікувальна справа", для доукомплектування фронтових підрозділів.

Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників

Бронювання знімуть лише у деяких медичних працівників, зокрема медичних братів та сестер, фельдшерів та військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом "лікувальна справа". Таке рішення було ухвалено через дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах. Про це повідомили у Міноборони, передає УНН.

У звʼязку з повідомленнями у ЗМІ про нібито масове зняття броні з медичних працівників розʼяснюємо наступне. Запит Міноборони до МОЗ стосується лише фахівців дефіцитних спеціальностей, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та необхідні для доукомплектування медичних підрозділів ЗСУ 

- йдеться у дописі.

Йдеться про посади:

  • санітарних інструкторів (медичних сестер і братів);
    • фельдшерів;
      • військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом “лікувальна справа (сімейний лікар)” за контрактом строком на 1 рік.

        За інформацією Міноборони, причина - дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах після набуття чинності постановою КМУ №36, яка забезпечує 100% бронювання медиків.

        Розбронювання буде точковим, погодженим з МОЗ і обласними департаментами. Його мета - не зняти захист із усіх, а забезпечити напередодні надання медичної допомоги пораненим 

        - додають у Міністерстві оборони.

        МОЗ: розроблено механізм розбронювання медиків, іде робота для формування списків30.04.25, 12:57 • 7220 переглядiв

        Альона Уткіна

        Альона Уткіна

        СуспільствоВійна
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