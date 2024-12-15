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В Тбилиси отменили церемонию зажжения главной елки

В Тбилиси отменили церемонию зажжения главной елки

Киев  •  УНН

 • 1502 просмотра

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Церемонию зажжения новогодней елки возле парламента Тбилиси перенесли из-за акции протеста оппозиции. Президент предложила перенести мероприятие в свою резиденцию, но мэр города раскритиковал эту идею.

Церемонию зажжения новогодней елки в центре Тбилиси, которая должна была состояться у здания парламента, перенесли на неопределенный срок из-за акции протеста. Об этом сообщает Эхо Кавказа, передает УНН.

Детали

Мэр столицы Каха Каладзе обвинил протестующих в срыве мероприятия, отметив, что этот праздник был задуман прежде всего для детей. 

Оппозиция, которая требует проведения досрочных парламентских выборов, заняла площадь возле елки накануне запланированной церемонии. В связи с этим городские власти решили не проводить мероприятие.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая посетила елку в субботу, призвала к спокойствию и предложила перенести церемонию в свою резиденцию, чтобы избежать конфликтов. Мэр Каладзе ответил на это предложение критикой, заявив, что такие действия подрывают подготовку праздничных мероприятий. 

Сейчас точная дата зажжения главной елки остается неизвестной. В горсовете отметили, что мероприятие состоится только после завершения протестов в центральной части города.

Президент Грузии обвинила мэра Тбилиси в провокации из-за планов зажжения елки на фоне протестов13 дек. 2024, 18:20 • 16624 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
tbilisiТбилиси
kakha-kaladzeКаха Каладзе
salome-zurabichviliСаломе Зурабишвили
hruziia-krainaГрузия