"Цепь единства": грузины готовят масштабный протест против нового президента
Киев • УНН
28 декабря в Грузии состоится часовая акция протеста «Цепь единства» против инаугурации нового президента. Протестующие создадут живую цепь на улицах семи локаций Тбилиси и других городов.
В Грузии анонсировали масштабную акцию "Цепь единства" 28 декабря. Акция продлится час. Участники протеста в 15:00 создадут живую цепь на улицах городов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Новости - Грузия.
Детали
"Мы протестуем против инаугурации нелегитимного президента и требуем освобождения всех задержанных и проведения новых парламентских выборов - это единственный выход из политического кризиса", - говорится в анонсе.
Для каждого города Грузии будут объявлены локации.
В Тбилиси уже известно, что это:
- Мост Метехи;
- Мост Мира;
- Мост Бараташвили;
- Площадь Саарбрюкен и Сухой мост;
- Мост Галактиона Табидзе;
- Мост Царицы Тамар;
- Мост Вахушти Багратиони.
Дополнение
Президент Саломе Зурабишвили сегодня выступит на митинге перед парламентом Грузии с требованием новых выборов.
Это произойдет на 25-й день непрерывных протестов. Акция протеста в минувшую субботу стала одной из самых многочисленных за последнее время - на фоне утверждений властей, что митинги идут на спад и собирают не более 800 человек. По оценке Visioner, в момент пика на акции на проспекте Руставели находились 186 835 человек.
Напомним
Единственным мирным путем выхода из кризиса в Грузии является проведение новых выборов, указала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
А накануне этого заявления члены избирательной коллегии, абсолютное большинство в которой имела "Грузинская мечта", избрали президентом экс-футболиста Михаила Кавелашвили.