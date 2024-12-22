Зурабишвили ответила на угрозу ареста со стороны главы грузинского правительства
Киев • УНН
Саломе Зурабишвили заявила "Мы не боимся" в ответ на угрозы заключения от премьера Кобахидзе. Президент поддержала митингующих в Тбилиси и настаивает на назначении новых парламентских выборов.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил президенту страны тюрьмой, если она не покинет пост. Со своей стороны Саломе Зурабишвили ответила на его угрозы, об этом сообщает Sova News и Telegram Эхо Кавказа, пишет УНН.
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"Мы не боимся", - заявила Зурабишвили.
Ее слова прозвучали перед митингующими в Тбилиси, которых она поддерживает и которые требуют перевыборов в стране. Она добавила, что остается верной стране и Конституции, перед которой приняла присягу 6 лет назад.
Я буду верна армии Грузии и ветеранам, которые пришли сюда сегодня. Я есть и буду ее верховным главнокомандующим. Я есть и буду верна этим людям, которые стоят здесь, но не только этим людям. Я есть и буду президентом для всех,
Кроме этого Зурабишвили снова настаивает на необходимости почти назначения новых парламентских выборов. Она заявляет, что дата голосования должна быть согласована до 29 декабря. То есть до дня, когда истекает срок ее президентских полномочий.
Напомним
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил президенту страны Саломе Зурабишвили уголовной ответственностью, как